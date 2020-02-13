Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков, сообщил адвокат Александр Дегтерев.
- В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже - обвиняемый по делу, - передаёт ТАСС слова защиты.
Второй Западный окружной военный суд рассмотрит 14 февраля жалобу на решение об аресте Кушиташвили до 1 апреля.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 2 февраля боксёров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна задержали ночью росгвардейцы по подозрению в хранении наркотиков.
Дело попросили взять под личный контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
По словам свидетеля - таксиста, который подвез Георгия и его друга, прошло меньше минуты между тем, как спортсмены зашли в подъезд и как подъехала машина с сотрудниками Росгвардии. По словам пострадавшего росгвардейца, в самом подъезде боксер избил его.
ИСТОЧНИК KP.RU