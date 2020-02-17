Анекдоты: В России могут ужесточить наказание для шумных соседей. Прислушались наконец к Земфире
- Вы можете, пожалуйста, не сверлить? Моя собака пугается и начинает лаять.
- Может ваша собака не лаять? Я пугаюсь и начинаю сверлить.
* * *
В Одессе.
- Софочка таки недаром окончила курсы кройки и шитья! Вы бы послушали, как она кроет, когда отшивает!
* * *
- Кофе принеси!
- А по-хорошему нельзя попросить?
- Кофе принеси по-хорошему!
* * *
- Бармен, налей две текилы!
- Текилы нет. Есть топленое молочко, как вы любите.
- Че?!
- Мне звонила ваша бабушка.
* * *
- Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?
- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в организм еще коронавирус попадет, он просто встанет в очередь.
* * *
Если вы всю жизнь работали, это вовсе не означает, что у вас будет обеспеченная старость.
Это вообще ничего не означает, кроме того, что вы всю жизнь работали.
* * *
Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, красители...
Читаю состав мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.
* * *
Звонок в техподдержку:
- У меня интернет не работает.
- Девушка, а лампочка на модеме горит?
- Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм... Пожалуй, проблемы с нашей стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU