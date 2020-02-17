2020-02-16T23:53:20+03:00
Анекдоты

Анекдоты: В России могут ужесточить наказание для шумных соседей. Прислушались наконец к Земфире

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- Вы можете, пожалуйста, не сверлить? Моя собака пугается и начинает лаять.

- Может ваша собака не лаять? Я пугаюсь и начинаю сверлить.

* * *

В Одессе.

- Софочка таки недаром окончила курсы кройки и шитья! Вы бы послушали, как она кроет, когда отшивает!

* * *

- Кофе принеси!

- А по-хорошему нельзя попросить?

- Кофе принеси по-хорошему!

* * *

- Бармен, налей две текилы!

- Текилы нет. Есть топленое молочко, как вы любите.

- Че?!

- Мне звонила ваша бабушка.

* * *

- Сема, а ты чего без маски ходишь? Не боишься заразиться коронавирусом?

- Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, простатит, псориаз, камни в почках, тахикардия и аллергия на кошек. Там такая конкуренция среди стремящихся меня добить болячек, что, если в организм еще коронавирус попадет, он просто встанет в очередь.

* * *

Если вы всю жизнь работали, это вовсе не означает, что у вас будет обеспеченная старость.

Это вообще ничего не означает, кроме того, что вы всю жизнь работали.

* * *

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, красители...

Читаю состав мыла: мед, лактоза, масло лепестков роз...

Вывод: лучше есть мыло.

* * *

Звонок в техподдержку:

- У меня интернет не работает.

- Девушка, а лампочка на модеме горит?

- Да, только это не лампочка, а тиристорный светодиод.

- Гм... Пожалуй, проблемы с нашей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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