Танковый ангар и фальшивая свадьба: самые необычные способы предложить руку и сердце своей девушке

В самый романтичный день в году - День святого Валентина студия Wargaming, создающая видеоигры, составила подборку необычных и запоминающихся способов сделать предложение руки и сердца, на которые будущая вторая половинка без раздумий ответит согласием. Разработчики World of Tanks рассказали, как помогли стримеру из Турции задать самый важный вопрос своей возлюбленной прямо в игре.

Также среди самых ярких предложений сюрприз в игре "Монополия", организация фейковой свадьбы, предложение при помощи разработчиков World of Tanks и автора кроссвордов газеты The Washington Post, а также предложение на вертолётной площадке, если ваша возлюбленная работает пилотом пожарной станции.

Предложение в танковом ангаре игры World of Tanks Blitz

Турецкий стример игры World of Tanks Гюнеш несколько лет назад начал атаковать разработчиков игры World of Tanks Blitz просьбами помочь ему сделать предложение своей любимой девушке, но только в ангаре для танков, с которого начинается каждая игра.

История, связывающая их отношения и игру World of Tanks Blitz, началась с фиаско Гюнеша и неожиданных побед его невесты Нагихан. С самого начала она не противостояла увлечению киберспортом своего молодого человека. Однажды Гюнеш, проигрывая бои один за другим, так расстроился, что решил навсегда удалить "Танки", но Нагихан остановила его и попросила дать попробовать ей. Внезапно для заядлого игрока, девушка стала выигрывать бой за боем, и со временем они стали играть вместе.

Однажды, во время начала очередной игры, в танковом ангаре, с которого стартует каждый бой, девушку ждал огромный баннер с вопросом выйдет ли она замуж за Гюнеша. Нагихан сразу ответила "да". По словам разработчиков, пара до сих пор вместе играет в «Танки».

Предложение на вертолетной площадке

Пожарный вертолётной площадки Робин Сторм решил сделать своей возлюбленной, пилоту вертолёта, предложение прямо на работе. Трогательный ролик позже опубликовали в YouTube.

В конце очередного вылета Робин обратился к Кларе по бортовому радио.

- У меня есть для тебя вопрос. Не отвечай по радио. Я пойму, что ты ответила по тому, где ты посадишь свой вертолет. Клара Риззел, ты выйдешь за меня? - неожиданно спросил пилота Робин.

Когда Клара посмотрела вниз, две пожарные машины уехали со взлётно-посадочной полосы, и ей предстали красное сердце со словом "Да" и чёрный прямоугольник со словом "Нет". Клара без раздумий совершила посадку на красное сердце.

Предложение в специально созданной версии настольной игры "Монополия"

Джастин Лебон изготовил для важного дня индивидуальную доску для игры "Монополия". Каждая клетка с недвижимостью была названа особенно значимыми для пары местами. Например, в честь улиц, где они выросли или их любимых мест. В Buzzfeed также уточнили, что самая значимая клетка обозначалась надписью "Дом, милый дом".

Джастин сделал потайное отделение и спрятал помолвочное кольцо под клеткой "Налог на роскошь", для попадания на которую надо выбросить число семь. Молодой человек подстроил так, чтобы кости выпадали на нужную сумму, и его план увенчался успехом - Мишель сказала "Да"!

Предложение в кроссворде

Ради того, чтобы сделать необычное предложение руки и сердца своей девушке, Кори Ньюман подговорил автора раздела кроссвордов газеты The Washington Post, чтобы тот составил вопросы по горизонтали, ответы для которых сложились бы в предложение руки и сердца. Об этом рассказали в The Daily Mail.

Утром субботы Марлоу Эпштейн, возлюбленная Кори, пришла к нему на помощь в решении нескольких сложных вопросов в кроссворде. Будущая невеста начала что-то подозревать, когда поняла, что правильный ответ на первый вопрос об имени персонажа фильма "Влюблённый Шекспир" - Марлоу.

Вторым вопросом, с которым по легенде Кори не справился сам, стал "Сценаристы "Касабланки", Джулиус или Филипп", а ответом на него - Эпштейн, фамилия девушки.

Третий вопрос был проще: «Слова, к которым прилагается определенное кольцо». На сложенные по горизонтали слова "Марлоу Эпштейн, ты выйдешь за меня?" девушка ответила согласием.

Предложение на фальшивой свадьбе

Директор агентства планирования свадеб Джек Бармео ради своей будущей жены организовал фальшивую свадьбу с 80 гостями, свадебным тортом и музыкантами. Все участники "свадьбы" были партнёрами, друзьями и знакомыми Джека. Во время первого танца молодых мужчина посреди церемонии рассказал девушке всю правду. Возлюбленная, хоть и ответила согласием, призналась, что была бы рада любому другому способу получить заветное предложение.

Ранее сайт kp.ru публиковал лучшие свадебные фотографии 2019 года, победившие в различных номинациях Международной премии "International Wedding Photographer of the Year".