2020-02-14T13:55:47+03:00
Экономика

Назначен председатель Оргкомитета ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум состоится 3 - 6 июня
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 112 от 13 февраля 2020 года председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума назначен первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 года он проходит под патронатом Президента РФ.

Это значимое деловое событие, в котором принимают участие главы государств и правительств, руководители международных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры СМИ.

Форум посвящен обсуждению вопросов глобальной и российской экономической повестки. В 2019 году Форум посетили 19 тысяч гостей из 145 стран.

Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года. Официальный сайт мероприятия: forumspb.com

Оператором ПМЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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