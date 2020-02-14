Назначен председатель Оргкомитета ПМЭФ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 112 от 13 февраля 2020 года председателем Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума назначен первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 года он проходит под патронатом Президента РФ.

Это значимое деловое событие, в котором принимают участие главы государств и правительств, руководители международных компаний и организаций, ведущие мировые эксперты и лидеры СМИ.

Форум посвящен обсуждению вопросов глобальной и российской экономической повестки. В 2019 году Форум посетили 19 тысяч гостей из 145 стран.

Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года. Официальный сайт мероприятия: forumspb.com

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