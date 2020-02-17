Почему гол Смолова «Реалу» - это важно для нас

Федор Смолов забил свой первый гол за испанскую «Сельту». Да, сразу мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Да, хороший, породистый гол: отклеился от опекающих его защитников, получил вразрез пас, первым касанием подработал, вторым пробил – вынимайте. Но почему этому голу радуется вся страна?

А все просто. Мы потеряли веру в наш футбол. У нас футболист – априори получающий ни за что миллионы бездельник, и самое лучшее, на что он способен - стульями выбивать чиновников их «Кофемании». И надо сказать, что российские клубы делали немало, чтобы о них так думали – раз за разом позорились в Лиге чемпионов и тонули в Лиге Европы. Но сейчас Смолов своими двумя касаниями разрушил два главных стереотипа. Первый – столько, сколько в России, нашим футболистам платить никто не будет. Второй – они ни на что не способны.

Но вот отказывается, что далеко не самый богатый клуб Испании может позволить себе пригласить одного из самых раскрученных российских форварда, платить ему приличную даже по меркам раздутого российского футбола зарплату, а он там будет забивать голы. Да такие, что приобретение Смолова называют образцом трансферной работы, в полушутку зовут в «Барселону», в Виго называют «Царем» - так же, как когда то звали в той же «Сельте» Александра Мостового.

Это приятно. Это возвращает надежду на российский футбол, и заставляет взглянуть на свой же чемпионат с большим вниманием, без заранее припасенного пренебрежения. А российским игрокам понять, что они и в Испании и в других топ-лигах могут быть звездами, и не боятся что-то менять в своей жизни. Ну а у Смолова, теперь еще более важная миссия: забивать дальше и не превратить свой гол «Реалу» в случайную погрешность.

Кто еще из российских легионеров Испании забивал «Реалу»

Александр Мостовой «Сельта» 4

Владимир Бесчастных «Расинг» 3

Дмитрий Хохлов «Реал Сосьедад» 2

Дмитрий Попов «Расинг» 2

Олег Саленко «Валенсия» 2

Валерий Карпин «Валенсия», «Реал Сосьедад» 2

Дмитрий Радченко «Расинг» 2

Дмитрий Черышев «Спортинг» 1

Игорь Корнеев «Эспаньол» 1

Видеообзор матча Реал Мадрид - Сельта 2:2.Видео гола Федора Смолова в ворота мадридского Реала

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