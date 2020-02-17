Бизнес-омбудсмен об отмене уголовной статьи за невыплату зарплаты: «До суда доходит четверть таких дел»

Рабочая группа Госсовета предложила отменить статью 145.1 УК РФ, которая предусматривает до 5 лет тюрьмы директорам, которые не платят зарплаты своим сотрудникам. На скамье подсудимых руководители оказываются не так уж редко: в 2018-м по этой статье было осуждено 269 человек, в первом полугодии 2019-го — 100. При этом в разы больше уголовных дел до судов не доходит.

- На рассмотрение в суд в прошлом году было направлено только порядка 25% от предварительно расследованных дел по статье 145.1, - рассказал сайту kp.ru уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. - Почему так мало? Потому что доказать корыстный умысел или личную заинтересованность по этой статье весьма сложно. Почти всегда причины невыплаты объективны: задержки оплаты со стороны контрагентов, в том числе и по госконтрактам.

По словам Титова, привлечение директора к уголовной ответственности часто оборачивается банкротством предприятия. Выплата долгов по зарплате при таком развитии событий оказывается под большим вопросом. Больше того, люди теряют рабочие места.

- Мы еще в 2018 году предлагали внести в статью 76.1 УК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба» новую часть. В соответствии с ним работодатели, впервые совершившие преступление по статье 145.1, освобождались бы от уголовной ответственности при условии погашения задолженности по зарплате в течение трех месяцев, - сказал бизнес-омбудсмен. - Иначе говоря, работодателю дается время, чтобы выяснить отношения с контрагентами, либо найти нормальные условия для перекредитования. Отдельно надо подчеркнуть, что мы предлагаем вообще не применять статью 145.1 УК РФ к работодателям, перед которыми имеются задолженности по выполненным госконтрактам.

Предложения рабочей группы Госсовета будут разосланы для обсуждения всеми заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными объединениями.