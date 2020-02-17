2020-02-17T18:21:04+03:00
Экономика

Госсовет предложил отменить уголовную статью за невыплату зарплаты

Больше того, следователей начнут наказывать за необоснованные экономические дела, а судей — за аресты по ним
Дмитрий КОЗУРОВ
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Предлагается отменить статью 145.1 уголовного кодекса РФ «Невыплата зарплаты»Предлагается отменить статью 145.1 уголовного кодекса РФ «Невыплата зарплаты»Фото: Shutterstock
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С предложением декриминализировать экономические преступления выступила рабочая группа Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В частности, предлагается отменить статью 145.1 уголовного кодекса РФ «Невыплата зарплаты», сообщает РБК.

Сейчас работодатель рискует отправить за решетку на 5 лет, если систематически не будет платить сотрудникам. Впрочем, это крайний случай.

Уголовная ответственность грозит директорам, которые не платят работникам частично дольше трех месяцев или полностью дольше двух месяцев. Но есть оговорка, чтобы стать подозреваемым по уголовному делу, у директора должна быть корыстная заинтересованность оставить людей без зарплаты. То есть если всю получку он забрал себе, вполне может оказаться на скамье подсудимых.

Вместо тюремного срока Госсовет предлагает ограничиваться штрафами. Только они должны быть кратными суммам, которые они задолжали. Больше того, есть у Госсовета идея строго спросить со следователей, которые возбуждают «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, а также с судей, которые отправляют подозреваемых по таким делам в следственный изолятор.

О том, что подобная практика давно превратилась в механизм давления не предпринимателей, не раз говорили бизнес-объединения страны. Против человека возбуждается уголовное дело, самого его на время следствия отправляют в СИЗО. Без руководителя дела быстро расстраиваются, фирмы закрываются или становятся легкой добычей конкурентов. Даже если такое дело до суда не дойдет, и человека выпустят, его бизнес может уже оказаться разрушенным.

Наконец, другой больной для предпринимателей вопрос — ограничение на использование в отношении бизнеса стать 210 УК РФ. Она предполагает создание преступного сообщества. Таковым по умолчанию можно считать любую фирму, ведь в ней есть четкая структура. Поэтому нередки случаи, когда «под раздачу» тюремных сроков попадает все руководство фирмы, даже если тот или иной замдиректора или бухгалтер к преступлению отношения не имеет. Теперь следственным органам придется доказывать, что структура изначально создавалась с умыслом на преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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