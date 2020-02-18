2020-02-18T10:03:49+03:00
Политика

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Их у нас уже 600. Посмотрим-покрутим, ждём еще, прием продлен до 1 марта

Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments3
Павел Крашенинников.Павел Крашенинников.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- Павел Владимирович, приём поправок в Конституцию России продлен на две недели. С чем это связано?

- Первое - это то, что поправки ещё идут. Во-вторых, хотелось бы их так - всесторонне обсудить, покрутить-посмотреть.

Потому что - много хороших поправок. Может быть, какие-то из них - если они не попадают в Конституцию - взять за основу при подготовке законодательных актов.

Но, главное, с чем связано то, что примем поправок продлен - проанализировать бы надо все это большое хозяйство.

- Сколько всего пришло поправок на утро, 18 февраля?

- Ну, уже порядка 600, это - в совокупности - с учётом тех, которые вносит и наша рабочая группу, и наш комитет.

- А вот нет такого ощущения, что - никто: ни президент, ни Крашенинников - не ожидали такого объема поправок и надо было не 70 человек призвать в состав Рабочей группы, а - 700 или 7 тысяч?

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Их у нас уже 600. Посмотрим-покрутим, ждём еще, прием продлен до 1 марта

00:00
00:00

- Вы знаете, ведь количество поправок не зависит от численности нашей Рабочей группы. Мне кажется, её состав и подбор участников - оптимальны.

И ещё... Мы понимаем, что, когда - долго, и повторы идут. Но, тем не менее, пытаемся все проанализировать и выписать. Мы понимаем, что каждое слово будет иметь конкретные последствия, но, мне кажется, что и затягивать этот процесс - тоже нельзя. Продление еще на две недели - нормальный срок.

Мы в марте сможем уже рассмотреть его во втором и третьем чтениях (имеется ввиду, проект Закона о поправках. - А.Г.). Ну, и дальше двигаться - потом у нас рассмотрение в Совете Федерации, затем - общероссийское голосование.

А перед голосованием - ещё обсуждение этого вопроса в субъектах. (В региональных парламентах.) Там тоже должны изучить, проголосовать. Это очень важно.

- Вот, кстати, насчёт общероссийского голосования - разные даты называются. Была дискуссия насчёт 22 апреля... Не уйдёт ли все на май? Собирались все-таки голосовать в апреле?

- Мне кажется, говорить о конкретных датах все же рано. Надо прежде работу с текстами поправок завершить.

- А тексты у вас - на бумаге, в электронной версии?

- И так, и так...

- Давайте ещё раз уточним - когда последний день приема поправок?

- 1 марта. Ждём!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Крашенинников - о работе над поправками в Конституцию: Слава Богу, революционных матросов нет, которые бы нас распустили

- Алло, Павел Владимирович! А вы на встречу с президентом, да, наверное уже едете? Или нет ещё?

- Сейчас готовимся, да. (На четверг, 14 февраля,,была запланирована встреча Рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию России с Владимиром Путиным.- А.Г.) (подробности)

Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной Закон: О Боге, русских, семье и Госсовете в новой Конституции

- Павел Владимирович, через вас как сопредседателя Рабочей группы по изменениям в Конституцию проходит масса поправок. Какое у вас ощущение - что с ней, бедной, будет?

- Все, даже взаимоисключающие поправки, продиктованы тем, что люди неравнодушны, они хотят улучшений для страны - либо в экономике, либо в системе сдержек и противовесов, либо в системе социальных отношений. Те, кто все это предлагает, они считают, что есть такой выход, они его отстаивают. Это хорошо. Обычно на какой-то закон хватает одного заседания Комитета Госдумы. Но тут мы будем проводить столько заседаний, сколько потребуется. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о наследнике СССР: Россия — преемник огромной страны, которая победила во Второй мировой и открыла космос
Директор института политических исследований Сергей Марков полагает, что большинство россиян, в том числе в элитах страны, считает РФ следующим звеном после СССР
Михаил Юрьев: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату
Год назад ушел из жизни писатель, политик, бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Юрьев. Незадолго до его смерти мы говорили с ним в радио-студии о книге, которую он написал 2006 году
Новости 24
Канада начала депортацию переводчика, обвиняемого в причастности к уничтожению Ейского детдома
Посол: израильтяне "неподобающе" обращаются с россиянами в аэропортах
Названы самые популярные свадебные месяцы
Главврач спецгоспиталя в Ухане умер от коронавируса
Сало-шпик и вареники: Замминистра обороны рассказал о питании военнослужащих
В Минобороны рассказали о переменах в форме для военнослужащих
Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Соседи зараженных пассажиров лайнера Diamond Princess не смогут покинуть борт
В Алма-Ате задержали экстремистов, которые планировали устроить взрыв
Украинцы продолжат въезжать в Россию по внутренним паспортам
В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Японии рассказали, когда пассажиры смогут покинуть задержанный на карантин круизный лайнер
«Какие удивительные люди оказываются судьями» КС: Соловьев высмеял призыв не считать Россию преемницей СССР
В Китае из-за коронавируса уже умерли 1868 человек
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1789
«Явная чушь»: Пушков назвал «дешевой» пропагандой слова Пристайко о «войне» России с Белоруссией
Аваков: Украинский спецборт вывезет из Китая гражданина России
Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
В Китае опровергли смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса
Глава МИД Украины заявил, что Белоруссию ожидает «война с Россией»
Еще двух китайских студентов МГУ доставили в больницу с признаками ОРВИ
Турецкий политик: Анкара должна признать Крым территорией России