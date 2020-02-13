2020-02-13T10:06:08+03:00
Политика

Павел Крашенинников - о работе над поправками в Конституцию: Слава Богу, революционных матросов нет, которые бы нас распустили

Этими мыслями глава Комитета Госдумы по законодательству поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
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- Алло, Павел Владимирович! А вы на встречу с президентом, да, наверное уже едете? Или нет ещё?

- Сейчас готовимся, да. (На четверг, 14 февраля,,была запланирована встреча Рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию России с Владимиром Путиным.- А.Г.)

- Вот предварительная дата голосования по поправкам, которая уже прозвучала, - 22 апреля - вызвала неоднозначную реакцию. (Это - день рождения Ленина.)

Павел Крашенинников - о работе над поправками в Конституцию: «Слава Богу, революционных матросов нет, которые бы нас распустили»

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- Ну, я сразу хочу оговориться. - даты голосования пока нет. Потому что нам надо - в своей работе - двигаться постепенно. Сначала нужно обрабатывать все поправки...

Вот вчера, поздно вечером, в частности, мы обработали и приняли рекомендации по главе, посвящённой Федеральному собранию - по Госдуме и Совету Федерации. И теперь дальше анализируем поправки по другим главам.

После того, как мы все поправки обработаем (в Рабочей группе и в нашем комитете) - будем предлагать Госдуме дату именно второго чтения по поправкам.

Мы не можем говорить о дате голосования, потому что пока даже близко не подошли к этому вопросу.

Как говорится, все идёт своим чередом.

- А вот в поправках по Федеральному собранию - что там революционного?

- Слава Богу, ничего революционного нет. Матросов нет, которые бы нас распустили. (иронизирует)

Но есть поправки, которые, на мой взгляд, имеют существенное значение. Ну, мы знаем, что теперь в Совет Федерации будут предложены, в том числе, 30 членов верхней палаты, они, кстати, теперь будут называться сенаторами. (Это - президентская квота, они будут делегированы главой государства.- А.Г.)

А дальше - несколько меняется компетенция парламента в целом. Не сильно, но - так... Мы продолжаем принимать законы.

- Например?

- Ну, допустим - если сейчас председатель Счетной палаты утверждается в Госдуме, то предлагается в дальнейшем утверждать его в Совете Федерации.

Ну, вы знаете, Госдума будет утверждать членов Кабинета министров.

То есть, здесь такая корректировка - она идёт. Я считаю, все это - на пользу, да.

- И ещё вопрос... Вот вы сами Бога только что упомянули - сказали:"Слава Богу, ничего революционного нет". Вы не будете расширять рабочую группу. (Точнее, не вы - а президент, он её формирует.) Может быть, священнослужителей в вашу замечательный коллектив включить? (Звучали предложения о том, чтобы в Конституции было упоминание о Боге.)

- Вы знаете... Я думаю, у нас, как раз, есть разные представители - и с точки зрения вероисповедания, и с точки зрения профессионального принципа... У нас есть люди разных профессий - и творческих, и много юристов, ученые, политики, работники сферы образования... И у нас сейчас там жаркая ситуация.

Мне кажется, мы сработались и сейчас нам надо - коллективно так, дружно - продолжать в том же духе, тем более, по подгруппам и по темам мы занимаемся текстами поправок. Мне кажется, мы нормально работаем, хотя - истории бывают разные.

Мы разные. Это, конечно, огромный плюс для нас.

- Ну, и слава Богу!

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Об этом сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию рассказал нашему обозревателю Александру Гамову (подробности)

Поправки в Конституцию: Бывшие президенты станут пожизненными сенаторами

Перейти в Совфед экс-главы государства смогут после отставки или прекращения срока полномочий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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