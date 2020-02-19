Анекдоты: Медведь, который 10 лет прожил с цыганами, не ложится в спячку, чтобы у него ничего не украли

В Одессе.

- Моня, как дела?

- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.

* * *

Мне кажется, родители таскают годовалых малышей по заграницам ради экономии.

Чтобы потом, когда он подрастет и попросит денег на тур в условную Грецию, они ответят: «Так ты ж там был уже! А знаешь, где давно не был? У бабушки в деревне! Собирайся, автобус через час».

* * *

- Люсь, посоветуй, что посмотреть?

- Посмотри, во что ты превратил мою жизнь, сволочь!

* * *

Из впечатлений от поездки в Швецию: «Шведки, наверное, симпатичные. Но под паранджой это сложно разглядеть...»

* * *

Во время оперы на сцену перед женским хором выбежала мышка. Оглохли две тысячи любителей оперы.

* * *

А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации?

Так вот, мы ошибались!

* * *

Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и шалавой, а она не обижалась. «Лишь бы не узнали, что я терапевт», - думала Оксана.

* * *

Дожили... На работе не только сигареты стреляют, но уже и электронные сигарки спрашивают...

* * *

Психотерапевт показывает пациенту листок бумаги с кляксой:

- Что вы видите?

- Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости...

- А на картинке?..