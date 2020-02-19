Анекдоты: Медведь, который 10 лет прожил с цыганами, не ложится в спячку, чтобы у него ничего не украли
В Одессе.
- Моня, как дела?
- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил на любовницу. Вот сдаю теще в аренду.
* * *
Мне кажется, родители таскают годовалых малышей по заграницам ради экономии.
Чтобы потом, когда он подрастет и попросит денег на тур в условную Грецию, они ответят: «Так ты ж там был уже! А знаешь, где давно не был? У бабушки в деревне! Собирайся, автобус через час».
* * *
- Люсь, посоветуй, что посмотреть?
- Посмотри, во что ты превратил мою жизнь, сволочь!
* * *
Из впечатлений от поездки в Швецию: «Шведки, наверное, симпатичные. Но под паранджой это сложно разглядеть...»
* * *
Во время оперы на сцену перед женским хором выбежала мышка. Оглохли две тысячи любителей оперы.
* * *
А помните, до изобретения интернета мы думали, что причина тупости - недостаток информации?
Так вот, мы ошибались!
* * *
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и шалавой, а она не обижалась. «Лишь бы не узнали, что я терапевт», - думала Оксана.
* * *
Дожили... На работе не только сигареты стреляют, но уже и электронные сигарки спрашивают...
* * *
Психотерапевт показывает пациенту листок бумаги с кляксой:
- Что вы видите?
- Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости...
- А на картинке?..
ИСТОЧНИК KP.RU