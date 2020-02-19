Четвертовать за царапину

«Кто я?», «Зачем я?» и «Почему мне бывает так плохо?» - примерно на этих вопросах держатся лучшие образцы мирового стендапа, который на нашем ТВ по мере сил адаптируют под - простите еще раз - перцептивные возможности массовой аудитории.

Юлия Ахмедова - одна из тех, у кого это получается хорошо. «Нам надо серьезно поговорить» - заслуживающая внимания попытка соединить веселое и серьезное, смешное и грустное. В непоследнюю очередь потому, что в шоу приглашают живых, настоящих людей - редких птиц для федерального эфира. На молодежные каналы, и на ТНТ в том числе, чаще зовут опухших от гламура знаменитостей, а у Ахмедовой мы видим, например, пару, мечтающую устроить шикарную свадьбу аж за 500 тыщ. Фи, у Бузовой самое маленькое колечко стоит дороже.

Фабула программы, может, и прихрамывает (на фоне тотального вранья в развлекательных шоу того же канала трудно поверить, что тут парни и правда не в курсе, что их ждет на стендапе, куда их тащат подруги), но лично Юля заслуживает аплодисментов. Девушка тактична, умна, остроумна. Ее шоу напоминает «Давай поженимся!», только Юля об отношениях говорит всерьез (хоть и весело) и без ликующей пошлости, которая в ходу у адского трио на Первом канале.

Мужчины из первого выпуска, кстати, после «порки» не выглядели подавленными, а совсем наоборот. Две ячейки общества спасены за раз - ай да Юля, ай да молодец!

ТНТ. «Нам надо серьезно поговорить». По пятницам в 20.00.

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«Давай поженимся!» здорового человека

Юлия Ахмедова - хороший человек. Болит у нее сердце за милых девушек по всей стране, которых дурят их вторые наглые половинки. (подробности)