2020-02-19T11:19:19+03:00
Политика

Советник главы ЛНР: Зеленский относится к Минску как к меню, где выбирает отдельные блюда и десерт

Родион Мирошник дал оценку обсуждению в ООН того, как выполняются минские соглашения по достижению мира Донбассу
Игорь ЯКУНИН
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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18 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности Организации Объединенных наций по ситуации на Украине. Встреча прошла по инициативе России. И была приурочена к пятой годовщиной с момента подписания Минских соглашений. Представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что "многие влиятельные украинские чиновники настроены на волну саботажа "Минска" и открыто противоречат "политической воле" к урегулированию", которую декларировал украинский президент Зеленский в столице Франции в декабре 2019-го.

За комментариями «КП» обратилась к советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- По мнению российского представителя в ООН из 13 пунктов минских соглашений Украиной выполняется лишь два, при том высшие чиновники в Киеве линию своего президента игнорируют...

- Есть ряд пунктов, по которым работа ведется. Но из всех 13 пунктов выполнен только один. 13-й пункт. В котором написано «создать рабочие группы» - для интенсификации процесса примирения. Больше ни одного пункта из комплекса мер по выполнению минских соглашений не выполнено.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник.

- Но ведь президент Зеленский постоянно говорит о стремлению к миру на юго-востоке Украины.

- Не совсем согласен с тем, что Зеленский декларирует желание выполнять минские соглашения. Украинский президент заявляет о том, что он, в принципе, готов выполнять минские соглашения - и привержен им. И здесь подход примерно такой: нас устраивает, что это мальчик — при условии, что это девочка.

- Поясните.

- Самим Зеленским перевираются ряд пунктов. Ему не нравится порядок, например, обусловленный 9-м пунктом — о времени передачи границы. Он многократно говорил о том, что это пункт, который он хотел бы пересмотреть. Так он поддерживает минские соглашения или нет?

- Скорее, нет?

- Зеленский заявляет о том, что изменения в конституции страны по пункту 11-му — закреплены не будут. Он что, относится к минским соглашениям как к меню, в котором он выбирает отдельные блюда и как правило десерт?

- Небензя не назвал фамилии высших украинских чиновников, которые "торпедируют Минск".

- Господин Небензя, думаю, выразился очень дипломатично. Он пощадил украинскую сторону, не выдавая полный спектр нарушений, который сегодня фиксируется с украинской стороны. Именно украинская сторона — тот ступор, который тормозит выполнение минских соглашений. Во время заседания Совбеза ООН 18 февраля я не услышал ни одного выступления из участников Совбеза, кто бы поддержал стремление Зеленского пересмотреть Минские соглашения.

- О чем говорили выступавшие?

- Все говорили о неукоснительном, обязательном и скорейшем выполнении резолюции Совбеза ООН, пятилетие которой отмечалось. Ее выполнение является обязательным, в частности, для Украины. В соответствии с 24-м пунктом Устава ООН они принимают на себя обязательства выполнять решения Совета безопасности ООН. А резолюция Совбеза закрепила весь комплекс мер.

- Чего Украина «не заметила»?

- Украинская сторона не выполнила ни один из пунктов, начиная с 1-го по 12-й. Они говорят «да, мы работали над этим». Но конечного-то решения ни по одному из пунктов нет!

- Но ведь обмены — прошли.

- Да, проведены обмены — но не по формуле «всех на всех». Люди остаются в плену на Украине. Есть те, кто в статусе «без вести пропавших». Которых украинская сторона не идентифицирует. Они годами не дают данных по людям, которых скрывают.

Особенное отношение к пунктам по политическому урегулированию, связанному с особым статусом.

- А особый статус...

- Украина единственное, что сделала — в третий раз пролонгировала особый статус Донбасса. Там есть ряд пунктов. Которые «замерзли» — начиная с 2015 года. Где указывается, что выборы надо провести 7 декабря 2015 года. Ситуация за годы не меняется. И тональность…

- Российский представитель в ООН не называл фамилий и должностей тех, кто торпедирует Минск...

- Я считаю, что Небензя, в общем, пожалел Киев, не выдавая весь спектр претензий, которые к ним можно предъявлять. Начиная от МИДа, который очень часто трактует по своему посылы верховной власти Украины. И заканчивая позицией МВД, которое регулярно извращает инициативы, исходящиет из офиса Зеленского. Кстати, потом и сам офис начинает с этим соглашаться.

- Примеры?

- Когда в МВД высказывают абсурдную идею совместного патрулирования украинско-российской границы. А когда глава МВД Аваков объясняет — что это будут вооруженные патрули Украины, в которых будут принимать участие «жители областей». А глава СНБО Данилов повторил это после главы МВД Авакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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