2020-02-19T10:31:08+03:00
Политика

Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений

Постпред России при ООН сообщил, что выполнение «Минска» остаётся единственной дорогой к миру на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашенийНебензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Четкое выполнение Минских соглашений остаётся единственной реальной дорогой к миру на Украине, однако украинские власти не только ставят под сомнение все договоренности, но и откровенно саботируют их. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя.

- На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию, - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

В качестве доказательства постперед России привел обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе. Как писал сайт kp.ru, утром 18 февраля бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. По данным ВСУ, в ходе обстрелов погиб один военный, четверо получили ранения. По оценке ЛНР жертв было больше.

Небензя отметил, что при оценке целесообразности проведения нового саммита в нормандском формате, Москва первым делом будет смотреть на выполнение Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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