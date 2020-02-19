Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Четкое выполнение Минских соглашений остаётся единственной реальной дорогой к миру на Украине, однако украинские власти не только ставят под сомнение все договоренности, но и откровенно саботируют их. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя.
- На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию, - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
В качестве доказательства постперед России привел обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе. Как писал сайт kp.ru, утром 18 февраля бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. По данным ВСУ, в ходе обстрелов погиб один военный, четверо получили ранения. По оценке ЛНР жертв было больше.
Небензя отметил, что при оценке целесообразности проведения нового саммита в нормандском формате, Москва первым делом будет смотреть на выполнение Минских соглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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