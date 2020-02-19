«Комсомольская правда» запустила голосование за лучший многосерийный фильм

На сайте kp.ru в рамках фестиваля «Утро Родины», который пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта, открылось голосование за лучший многосерийный художественный фильм.

- В шорт-лист нашего кинофестиваля вошли действительно лучшие многосерийные фильмы, представленные на суд зрителя в прошлом году, - рассказала директор фестиваля «Утро Родины» Виктория Ворожбит. - У нас сформировано компетентное жюри из профессионалов рынка киноиндустрии – режиссеров, сценаристов, актеров, которые дадут свою оценку сериалам. Но определение победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования на сайте «КП» – это действительно народный выбор, и пожалуй, главный приз. Так как здесь фаворита определяют именно те, для кого и снимаются многосерийные фильмы – зрители.

Жюри фестиваля под председательством режиссера Сергея Урсуляка выберет лучшие фильмы в 10 номинациях. В конкурсную программу «Утра Родины» вошло 11 многосерийных фильмов: «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро», «Мосгаз», «Новое дело майора Черкасова», «Мылодрама», «Победители», «Содержанки», «Толя-робот», «Учителя», «Шторм» и «Эпидемия».

- Прошлый год был богат на качественные сериалы, поэтому нашим читателям будет непросто выбрать лучший, - отметила Олеся Носова, издатель и шеф-редактора KP.RU. - В нашем голосовании участвует 11 многосерийных фильмов, которым отдали преимущество профессионалы, но что скажут обычные зрители? С интересом следим за народным выбором и желаем удачи всем конкурсантам! Сергей Безруков, актер, участник фестиваля «Утро Родины»: «В прошлом году на сайте КП зрители отдали большинство своих голосов сериалу «Годунов», нам достался «Приз зрительских симпатий». Считаю, что это очень высокая оценка, так как фаворитов определяют именно те, для кого и снимаются многосерийные фильмы – зрители. В финал конкурса этого года вошли самые достойные сериалы, вышедшие как в ТВ-эфирах, так и на интернет-площадках. Но тем интереснее будет посмотреть, каким образом распределятся голоса зрителей, кому они отдадут свою «народную» любовь».