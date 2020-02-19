О чем говорят фермеры: торговые сети охамели, деревни без газа, а Дальний Восток без овощей

«Пусть сначала поля почистят!»

Фермеры образца 2020 года определенно отличались от тех, которых я видел на одном из первых съездов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР). Первооткрыватели движения приезжали сюда сразу c ферм и полей, в турецких свитерах, порой заляпанных джинсах и, перечислив свои беды накануне пахоты («горючки нету, запчастей нету, семян нету» и т.д.), с мученическим взором взывали: «Весна на дворе, отсеяться бы!». Нынешние же земледельцы (а их приехало более 700) выглядели солиднее, многие - с медалями, полученными в жестоких битвах за урожай. Закалившись в этих боях, они стали прожженными полководцами своего бизнеса, потому и вопросы были куда масштабнее.

Понять, чего они хотят, можно было не заходя в зал, просто посмотрев, у каких стендов они больше всего кучкуются: дешевые кредиты, лизинг, удобрения… Особый интерес — к брянским тракторам для раскорчевки деревьев! Однако - 4,8 миллиона за штуку!

- Тут вот какой момент, - прицениваясь, объясняют мужики. - Государство выделяет нам много заросшей лесом земли. Естественно, мы не успеваем ее расчистить, да и дорого это — тыщ 30 на гектар уходит. И то же государство выписывает солидные штрафы, не выкорчевал за три года — землю изымут. Надо менять законы! Представь, что ты берешь машину в аренду, а она без двигателя. Вот и здесь надо так сделать — пусть сначала почистят поля, а потом нам передают!

В фойе появляется глава АККОРа (а по совместительству - еще и депутат Госдумы) Владимир Плотников, которого тотчас же окружают вопросами.

- Формат будет такой: о чем душа болит, что тревожит — подходите к микрофону и высказывайтесь! - обещает он. И мужики за словом в карман не полезли, выстроившись в две большие очереди у микрофонов.

Воронежские фермеры обвинили агрохолдинги в нечестностиФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Приехали «не те фермеры»?

Вопросы лились мощной струей. Под Екатеринбургом земля фермера вошла в городскую черту и он лишился господдержки. В Тверской фермеры-молочники, как и все, обязаны вбивать данные по молоку в систему «Меркурий», а у них в деревнях не то что интернета — телефонной связи нет. Жаловались, на беспредел со стороны торговых сетей («Охамели вконец!»). На то, что куда-то подевалась отечественная наука и они вынуждены использовать иностранные плоды селекции. На Росприроднадзор, который замучал всех экологическим программами (подчас на трактор приходится оформлять до 15 экологических паспортов)! В Воронежской агрохолдинги создают свои КФХ, чтобы на равных участвовать с настоящими фермерами в торгах за землю (У КФХ на таких торгах — преимущество):

- Юридически вроде все верно, но они торгуются до последнего, а потом, видимо, передадут земли агрохолдингам! - возмущались воронежцы.

В Ленинградской области сельхозналог неожиданно увеличился в 12 (!) раз. В Ульяновской - недопонимание с налоговиками, когда от фермера, работающего по «упрощенке» и захотевшего вернуть НДС, потребовали документы по полной программе, которых у него в принципе быть не может…

- А может мы вас с собой в минфин возьмем! - в ответ предложила замминистра сельского хозяйства страны Оксана Лут. - Чтобы вы там все и объяснили, а то коллеги не всегда понимают…

В Свердловской области картофелевод на получает дотаций, мол, не положено…

- Мы дотации не уменьшали! - ответили чиновники. - А где, кстати, министр сельского хозяйства Свердловской области?

- Он отказался приезжать, потому что от региона едут «не те фермеры»!

Ого! - обалдели в зале, а pа трибунами нахмурились, взяв министра «на карандаш». Позже на заметку федералов попали еще несколько региональных министров.

Мужики за словом в карман не полезли, выстроившись в очереди у микрофоновФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Все деньги уже в регионах. Спрашивайте на местах»

Ответ держали сразу три замминистра сельского хозяйства России (а на второй день работы съезда сюда же приехал министр Дмитрий Патрушев, который зачитал приветствие от премьера Мишустина и пообещал снижать административные барьеры и увеличивать господдержку). Они же очертили задачи на этот год: вопросы доступа к торговым точкам (в том числе, в торговых сетях), развитие кооперативных рынков, центров компетенций (там землепашцам должны давать дельные советы), запустили программу «Комплексное развитие сельских территорий». При этом успокоили: цены на удобрения и ГСМ будут стабильными.

- Субсидии в этом году еще не дошли! - жаловались крестьяне.

- В регионах деньги есть, мы и все отправили! - парировали сельхозчиновники.

- Кстати, о субсидиях - у нас в Калужской с дотациями непорядок, их стало меньше! - объявил глава местной ассоциации фермеров Бабкен Испирян. В прошлом году замахнулся на самый большой в России черносмородиновый ягодник (большинство этой ягоды на прилавках и в йогуртах — импортные), и даже заручился поддержкой местного минсельхоза, а когда засадил первые 60 гектаров и пошел за субсидиями, обнаружил — деньги кончились. - Почему нельзя зарезервировать средства под такие проекты? Справился — получи! Как бизнес планировать без этого?

- Можно ли сделать что-то с проверяющими гранты? - тотчас же продолжили тему. - У нас грустно шутят: что человек, который получил грант, сидит на электрическом стуле. Прокуратура, РОВД, Следственный комитет, Счетная палата, а теперь еще и районные проверяльщики, - едут и едут друг за другом! Понимаем, что это государственные деньги и нужен отчет, но в меру же! У людей страх уже: а вдруг посчитают, что нецелевка и посадят?

1-й замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов взял "на карандаш" несколько региональных сельхозначальниковФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Призывают объединяться, платим за это еще больше!»

Страсти накалялись.

- В 2021 году будет выделена отдельная строка для кооперации! - пообещали чиновники.

- Зачем она нам? - Прорвались к микрофону якутские животноводы. - Вот мы объединились в кооператив, перешагнули годовой оборот в 90 миллионов и обязаны стали платить НДС! 38 миллионов отдали! Получается, государство поддерживает кооперацию, объединения, но как сливаемся, начинаем отдавать еще больше! Несправедливо!

- Почему грант и субсидии не выдают, когда есть задолженность перед налоговой? - спрашивали кубанцы. - Часто откуда-то вылезает долг в 2-3 рубля и все… Измените условия. Чтобы, как при выезде за границу было — с долгами до 10 тысяч можно.

Зааплодировали все. Зал загудел, когда речь зашла о газификации («С меня 1,3 миллиона только за подключение запросили, они там совсем рехнулись? О каком возрождении деревни мы говорим, когда с селян такие деньги лупят?»)

- Пол-мира снабжаем газом, а наши деревни без газа сидят! - подхватил Владимир Плотников, потребовав внести газовый вопрос в резолюцию. Как и вопрос с электроэнергией — в ряде случаев тарифы для аграриев в 2,5 раза выше, чем для промышленности! И даже тема короновируса вдруг всплыла! Весьма неожиданным боком.

Закрыли Китай — возник овощной коллапс

- Все дальневосточные регионы оказались в глубочайшей зависимости от Китая по «борщевому набору», по овощам открытого грунта! - взревел глава амурского КФХ «С.Е.В.» Евгений Соколовский. - Как только закрыли границу, возник овощной коллапс! Потому что знаете, сколько дотаций на эту отрасль выделяется? Ноль!

- Проблема создана нами самими, - тяжело вздохнул 1-й замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, пояснив, что в свое время большую доходность приносили завезенные из «Поднебесной» овощи. - И теперь осознали, насколько оказались уязвимы. Будем срочно создавать системные меры для поддержки борщевого набора на Дальнем Востоке!

- Тема, мужики! - загорелись глаза фермеров. Если программа будет выполнена, глядишь эти регионы скоро будут завалены собственной капустой-морковкой.

- Кстати, кто здесь от минсельхоза Амурской области? Министр, замы? - обвел зал Джамбулат Хатуов. Таковых не оказалось и сельхозчиновник снова что-то занес в блокнотик.

- А мог бы еще поработать, - в шутку прокомментировали судьбу амурского министра фермеры.

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