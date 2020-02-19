Русские фермеры: Введете маркировку на молочную продукцию – отправим коров под нож!

Подсчитав, во сколько им обойдется внедрение системы, аграрии схватились за головы и всерьез задумались над сокращением стада. Агрохолдинги в это время предупреждают: они будут вынуждены потратить на дополнительное оборудование десятки миллиардов рублей, что неминуемо ударит по карманам рядовых потребителей.

Корреспондент «Комсомолки» отправился в одно из хозяйств, которое участвует в эксперименте по маркировке молочной продукции, чтобы понять, чем же недовольны молочники.

Подмосковный фермер Валерий РойгасФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Открою сыроварню, чтобы тут же закрыть?»

- Скажи: почему объявленная цифровизация, которая по идее должна облегчить всем нам жизнь, только создает новые проблемы? - Подмосковный фермер Валерий Ройгас трясет какими-то бумагами и показывает на своих задумчиво жующих буренок. - Они там вообще думают, как это внедрять-то и что мне с коровами потом делать? Ввязался однажды в молоко - и вот…

Молоком Ройгас стал заниматься далеко не сразу. До этого он успел побыть и штурманом корабля, и владельцем мощного турбизнеса, в том числе в Европе. А в начале 90-х прикупил пару десятков гектаров в Шаховском районе Московской области, потихоньку занимался курочками-барашками и мечтал о создании полноценного хозяйства по образу и подобию западных. Когда же на волне импортозамещения в Подмосковье заработала грантовая система, Ройгас открыл для себя новую отрасль, построил фермы и плотно занялся молоком. И планов в этом направлении, что называется, громадье: цель - выйти с нынешних 100 на 400 дойных коров. Для этого он недавно приобрел старый, еще советский коровник, который сегодня ударно восстанавливает, а неподалеку достраивается сыроварня. Он рассказывает о планах запустить ее уже этой весной и осекается:

- Что дальше будет - не знаю… Запустят маркировку - закрыть, что ли, придется? А между прочим, государство мне на сыроварню грант в позапрошлом году выдало...

Молоком Ройгас стал заниматься далеко не сразу. До этого он успел побыть и штурманом корабля, и владельцем мощного турбизнесаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Обрастаем лишним персоналом»

Поэтапный ввод системы обязательной маркировки молочной продукции начнется с 1 декабря 2020 года, а уже с 1 июня этого года производителей начнут регистрировать в системе. Цели вроде бы понятны - прослеживаемость от фермы до прилавка, что, по замыслу, убережет того же Валерия Ройгаса от подделок. При этом промаркирована специальным QR-кодом будет каждая единица молочки, будь то пачка масла, творога или бутылка молока. А вот дальше начинаются вопросы, которые при обсуждении в Минсельхозе и Минпромторге каждый раз заканчиваются чуть ли не митингом.

- Смотри: за каждый такой код мы заплатим 60 копеек, - загибает пальцы Валерий Ройгас. - Дальше: нам никто не объяснил, какое именно оборудование нужно закупать, оно минимум 300 тысяч стоит, плюс еще какой-то аппарат сканировать все это… Плюс обслуживание. У меня 20 видов молочной продукции, значит, нужно заказать 20 разных видов этикеток с разными кодами. Понадобится еще один человек, чтобы эти коды наносил. Еще один человек нужен будет, чтобы вбивать в систему все данные, вплоть до того, в какой магазин поедет конкретная бутылка. Я автоматически обрастаю лишним персоналом, которому должен буду платить. И все это - для того, чтобы государство защитило меня от подделок! Выходит дорого, учитывая, что это не главная для нас проблема - контрафакта всего около 1 процента. У нас проблема другая - фальсификат (когда пальмовое масло засовывают вместо молока), а от этого система не поможет.

Валерий Ройгас тем временем достает из холодильника бутылку молока, и вместе с ним мы пытаемся высчитать, сколько оно стоит сейчас и на сколько может подорожать, когда введут вызывающую оскомину маркировку. Получается прибавка в 7 - 10 рублей за литр (см. «Из чего складывается цена 1 литра молока»).

Из чего складывается цена 1 литра молока.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- И не факт, что окуплю эти траты, - качает он головой. - Недавно в райцентре поднял цену бутылки на 5 рублей, так продажи упали, бабушки уже не могут перешагнуть эту планку. Но мы-то еще можем осилить все это, а как быть с небольшими фермерами, у которых 10 - 30 коров?

Маленькие фермеры снова уйдут в тень?

И в самом деле: если середнячки, как они говорят, «отожмутся» и установят это оборудование, то небольшие хозяйства попросту вымрут - даже если им подарят эти лазерные наносители кодов, они физически не смогут позволить себе взять в штат бухгалтера и маркировщика. И тогда снова уйдут в тень, закрыв крестьянско-фермерские хозяйства и объявив себя владельцами личных подсобных хозяйств (те по закону не платят никаких налогов, а маркировка не распространяется на их продукцию), а то и попросту отправят коров на мясокомбинаты. И в воздухе повисает новый вопрос: а для чего тогда государство несколько последних лет вбухивало миллиарды на развитие молочного животноводства среди фермеров? А ведь именно они, по данным Центра изучения молочного рынка, росли наиболее быстрыми темпами, выдавая около 2,5 млн молока в год (12% от всего объема).

Европа живет без этого

Ройгас вспоминает уже внедренный «Меркурий» (автоматизированная система электронной сертификации и прослеживаемости молочки) и снова загибает пальцы: для его обслуживания пришлось взять еще одного человека, вместе с которым расходы на бухгалтерию увеличились до 100 тысяч в месяц.

В России собираются вводить обязательную маркировку молочной продукцииФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Стоп, а зачем тогда еще одна система нужна? - не понимаю я. - «Меркурий» разве не отслеживает, как протекают молочные реки от коровы до прилавка?

- Отслеживает, в том-то и дело,- ворчит фермер. - Поэтому никто понять не может, зачем нужна еще одна цифровизация. Лучше бы коров отчипировали - никто не знает, сколько их у нас в стране, чем они больны. Вот где «цифра» нужна, а не здесь!

- А в Европе есть такая маркировка?

- Нет!

- И как живут, когда их товар кто угодно подделать может?

- Там контролирующие органы просто выполняют свою работу. А здесь что-то вводят, но никто не объясняет, как это будет работать! Хорошо, промаркирую я головку сыра, а как потом продавать (за отсутствие кода - вплоть до уголовной ответственности)? Мне и на рынки надо закупать оборудование, чтобы каждый кусочек сыра оцифровывать? А в детсад, к примеру, молоко ушло, как с этим быть? А еще есть немало фермеров, у которых даже телефонной связи нет, не говоря уже про интернет...

Лучше бы коров отчипировали - никто не знает, сколько их у нас в стране, чем они больны. Вот где «цифра» нужнаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Массовое недовольство фермеров в конце концов возымело действие: Минпромторг в начале февраля согласился отложить маркировку для них на год, однако проблемы это пока не снимает. И тот же Ройгас показывает свое письмо в Минсельхоз России: в случае введения маркировки полностью убираю молочку! Его примеру готовы последовать и многие другие коллеги Ройгаса.

Цена вопроса - 35 миллиардов в год!

Гиганты молочной промышленности не однажды озвучивали расчеты (см. «Подсчитали - прослезились»).

По оценке Национального союза производителей молока, затраты только в первый год составят 61,3 млрд рублей, а затем ежегодно на обслуживание системы молочники будут тратить не менее 35,2 млрд - цифра, сопоставимая со всей чистой прибылью производителей! Ответ на вопрос, кто в конечном итоге оплатит эти расходы, лежит на поверхности. Кроме покупателей - некому.

У многих фермерских хозяйств нет денег на дорогостоящее оборудование для нанесения кода, и они могут попросту закрыться, отправив коров на мясокомбинаты.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

«Нет гарантии, что краска не попадет в продукт»

В конце января в Минсельхозе РФ состоялось совещание, на котором обсуждали, как прошел эксперимент по маркировке молочной продукции в 398 хозяйствах. «Комсомолка» приводит доводы невеселых молочников.

«Из 16 линий только на двух возможна установка оборудования для маркировки, на оставшихся 14 необходима доукомплектация, оценочная стоимость затрат - 120 тысяч евро на одну линию… Лазерные маркираторы не могут применяться для нанесения кодов на пластиковую и алюминиевую упаковки, т.к. такие упаковки повреждаются, плавятся… Некоторые компании уже оценили затраты: компания «Хохланд Русланд» - в 100 миллионов рублей единовременно, группа «Лакталис» - более чем в 100 миллионов...»

(По информации гендиректора ОАО «КАРАТ» Е. Ю. Гребнева.)

«Требуется замена семи старых линий на три высокотехнологичные, коммерческое предложение компании Tetra Pack - 400 миллионов рублей… При нанесении средств идентификации на самую распространенную упаковку TFA в типографиях ее производитель Tetra Pack не гарантирует, что краска не попадет в продукт… По предварительной оценке, расходы на логистику увеличатся в 2,5 раза, что приведет к росту стоимости продукции на 10%».

(По информации гендиректора ООО «Санкт-Петербургский молзавод «Пискаревский» Г. В. Житмарева.)

«Единственная типография, способная наносить код на пачку масла в фольге, оценила увеличение стоимости услуг на упаковку в 1 рубль… Инвестиции в приобретение оборудования составят порядка 18 миллионов рублей».

(По информации главы отдела IT «Молочные продукты Русагро» А. А. Пискарева.)

«Все типографии, поставляющие упаковку, отказали в поставках упаковки с нанесенным кодом и сообщили, что не планируют приобретать оборудование для его нанесения... Оценочные затраты потребуют 6,5 миллиона рублей на каждую из 12 линий… Удорожание продукции составит 5 - 7%».

(По информации IT-специалиста АО «Тульский молкомбинат» С. В. Трещева.)