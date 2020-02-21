Вопрос дня: А на что вы пустили бы непотраченный триллион?

Артур ЧИЛИНГАРОВ, полярник, Герой Советского Союза, Герой России:

- Половину - на Северный полюс, вторую половину - в Антарктиду. Конечно - деньги я туда самолетами не повезу, а вложу их здесь, в Москве, - на экспедиции, на создание новых научных станций. Чтобы и дальше укреплять там позиции России.

Наталья КАРПОВИЧ, руководитель Объединения многодетных семей Москвы:

- Сейчас надо в первую очередь решать демографические проблемы. Так чего же не направить этот триллион на поддержку многодетных семей. Часть денег можно пустить на программу обучения родителей зарабатывать. А еще нужна поддержка профессиональных нянь. Было бы здорово создать такую службу - бесплатную!

Сергей СТЕПАШИН, экс-глава Счетной палаты:

- В мою бытность в правительстве почти каждый год неизрасходованных средств было около этого - миллиардов 800. Я бы потратил это на ЖКХ - решил бы проблему аварийного жилья в стране за 2 - 3 года. Добавил бы денег на модернизацию всего коммунального хозяйства. У нас 80% гнилых труб в стране. И, в-третьих, конечно, подумал бы о пенсионерах.

Антон ТАБАХ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»:

- Деньги не потратили из-за слишком долгого согласования нацпроектов и из-за жесткого контроля за расходами, который стал удушающим. А почти все хорошие идеи, куда можно пустить более триллиона, уже сказаны в Послании президента - на поддержку рождаемости, на школьные завтраки.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем:

- Раз деньги остались, можно было увеличить ставки для врачей и учителей или выделить деньги регионам на закупку компьютеров для школ.

Валерий, читатель сайта KP.RU:

- На что они должны были быть потрачены, на то пусть и идут.

Елена, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Как в семье мы все вкладываем в детей, так должно быть и в государстве. На эти деньги их надо выучить, чтобы они могли умом зарабатывать и экономику страны поднимать, - тогда все вложенное окупится.