2020-02-21T10:28:25+03:00
Политика

Сенатор о "проведении украинских выборов" в Крыму: Партия «Слуга народа» может и не такие заявления делать!

Сергею Цеков прокомментировал намерение депутатов Верховной рады провести выборы на границе с полуостровом
Игорь ЯКУНИН
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЧлен комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Представитель «президентской» партии «Слуга народа» в украинском парламенте Елена Мошенец выступила с «оригинальным предложением: провести выборы в Крыму на….приграничной с полуостровом украинской территории. В интервью телеканалу ATR госпожа Мошенец предположила, что избирательные точки можно организовать вдоль границы. Такое смелое предложение поступило через 5 дней после заявления украинского президента Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. Там он выразил намерение провести местные выборы по всей незалежной, в том числе в Крыму. Интересно, что и сам Зеленский тут же оговорился, признав некую фантастичность подобного сценария. Да и представитель его «Слуги народа» вынуждена была процедить, что в реальности проведения «украинских выборов» на крымской территории она сильно сомневается.

Так зачем сотрясать воздух? Этот вопрос мы задали представителю от Крыма в Совете Федерации РФ Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, для чего организовывать виртуальные украинские выборы по Крыму?

- Мне лично подоплека таких "предложений" понятна. Представители «Слуги народа» должны как то оправдывать заявления, сделанные их президентом на международной арене. Создавать такой...сопровождающий информационный шум. И тут дилемма — надо и президента поддержать, и самой не выглядеть по идиотски. Хотя в своем заявлении депутат Рады и признала, что практически такие выборы никак не организуешь. Ну, тогда можно сказать про некие избирательные участки на границе с Крымом. Чтобы крымчане туда приезжали через границу, с украинскими паспортами - и на этих участках голосовали. Ну что, может десяток-другой и приедут.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А прежде — приезжали?

- В период президентских выборов на Украине на территории Херсонской области за двумя погранпереходами такие избирательные участки пытались организовывать. Да, люди из Крыма приезжали, голосовали — может 10, может 20 человек. Прямо скажем - число тех, кто желал поучаствовать в украинской избирательной компании в Крыму было невелико, мягко говоря.

- Новоявленные политические деятели из «Слуги народа» просто по партийной принадлежности обязаны голосом поддерживать лидера страны?

- Они могут какие угодно заявления делать. Масса из них довольно странные. Особенно, когда дело касается Крыма. И когда возникает вопрос «Чей Крым?» — ну как они ещё могут ответить? Зеленский что-то очередное заявил — «слуги народа» должны ему вторить. Прежняя порошенковская партия, ее представители в Раде, также подпевали ему по крымской теме, когда он был президентом. К реальной жизни это никакого отношения не имело и не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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