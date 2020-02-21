2020-02-21T15:50:26+03:00
Политика

Путин сделал Лукашенко "нефтяное предложение"

Россия готова компенсировать Минску потери $300 миллионов от налогового маневра
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Путин в пятницу позвонил Александру Лукашенко, чтобы обсудить новые варианты соглашения о поставках российской нефти в Белоруссию. Услышанное настолько впечатлило белорусского президента, что он тут же поделился полученной информацией прямо на встрече с губернатором Архангельской области.

- Президент России предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года, - рассказал Лукашенко. - Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим 700 миллионов долларов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям. Это хоть какой-то путь к развязке споров.

- Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижения премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины, - прокомментировал предложение России глава минэнерго Александр Новак.

А вот цена за газ Минск до сих пор не устраивает.

- Сегодня в Европе газ меньше 110 долларов, - заявил Лукашенко. - Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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