2020-02-21T14:17:08+03:00
Политика

Песков прокомментировал реакцию Лукашенко на разговор с Путиным

Президент Белоруссии сообщил, что Россия готова компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темыРоссия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темыФото: Николай ХИЖНЯК
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Россия и Белоруссия продолжают работу по вопросам поставок нефти. Во время пятничного телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко эта тема тоже поднималась, однако раскрывать нюансы обсуждения пока рано, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон, они осуществляются", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Он добавил, что в настоящий момент страны проводят свои собственные калькуляции. Правительству Белоруссии поручено продолжить контакты с российскими компаниями.

Что касается поставок нефти, тот тут Песков напомнил - их осуществляет не российское государство, а нефтяные компании.

Сайт kp.ru писал, что ранее об итогах телефонных переговоров с Путиным заговорил сам Лукашенко. По его словам, российская сторона сделала довольно "неожиданное предложение" по поставкам нефти. Речь идет о сохранении финансовых условий прошлого года и компенсации выпадающих из-за налогового маневра доходов от экспортных пошлин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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