2020-02-21T21:19:44+03:00
Общество

Вопрос дня: А для вас лично защитник это кто?

Завтра, 23 февраля, День защитника Отечества. Но не только в этот день мы думаем о тех, кто нас оберегает
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Вопрос дня: А для вас лично защитник это кто?Вопрос дня: А для вас лично защитник это кто?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Максим АЛЕКСЕЕВ, психолог:

- Мама. Однозначно. Она не воевала, но работала в свои 14 лет на шахте в Забайкалье, добывая золото для фронта. И всегда была стержнем в нашей семье. Оберегом. Я ей обязан тем, как рос и учился, больше даже, чем папе.

Иосиф ЛИНДЕР, Международная контртеррористическая ассоциация:

- Ветераны, на которых мы равнялись. И офицеры, защищающие Родину на видимых и невидимых фронтах. Мужчина, принявший присягу, обязан быть защитником Отечества. Даже если он в резерве.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- Для меня прежде всего мой папа, капитан первого ранга. И мой брат - капитан второго ранга. Они были моими защитниками.

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

- Это весь офицерский корпус Вооруженных сил, что поддерживает боеготовность. Персонально - командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. В таких людях видится будущее армии.

Анфиса ЧЕХОВА, телеведущая:

- Для меня 23 февраля - альтернатива 8 Марта. Когда женщины дарят подарки мужчинам. Половина мужчин из тех, кому мы дарим подарки, с военными не ассоциируются. Но каждая женщина хочет быть как за каменной стеной. Стараюсь выбирать таких.

Елена ПРОКЛОВА, заслуженная артистка России:

- В мужчине надо поддерживать ощущение ответственности за родину и семью. Нельзя приучать мужчину к мысли, что только военный - защитник. Мы боремся за хорошую жизнь, за детей и стариков. Но равенства нет. В «Последнем герое» ты можешь покормить мужчину и ему помочь, но не можешь сама построить плот и сражаться. Для этого Бог и придумал мужчину и женщину.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Все мои защитники ушли в мир иной. Приходится быть сильной в одиночку...

ИСТОЧНИК KP.RU

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