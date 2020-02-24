2020-02-24T13:09:30+03:00
Спорт

Выстрел в сердце российского биатлона: как чемпионат мира в Антхольце завершился грандиозным скандалом

"КП" восстанавливает хронологию самого громкого скандала на турнире [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Наши заклятые соперники окончательно теряют сомообладание и начинают напоминать о старой дисквалификации ЛогиноваНаши заклятые соперники окончательно теряют сомообладание и начинают напоминать о старой дисквалификации ЛогиноваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мы уже стали привыкать к наездам на российских спортсменов на крупнейших международных стартах. Но то, что произошло в Антерсельве — окончательно перевернуло представления о добре со зле.

Первый выстрел

Еще в самом начале чемпионата Международная союз биатлонистов вытащил из-под нафталина старые дела и обвинил олимпийского чемпиона-2014 Евгения Устюгова в применении допинга. При этом пробы шестилетней давности давно уничтожены, но есть все те же заявления Родченкова, и этого международным чиновникам оказалось достаточно.

Удар болезненный. У Устюгова отбирают золтоую медаль Сочи в эстафете, а вместе с ним лишаются наград его партнеры по той эстафетной четверки - Малышко, Волков и Шипулин. Россия в общекомандном зачете тех выигранных дома Игр опускается на третье место.

Международная союз биатлонистов вытащил из-под нафталина старые дела и обвинил олимпийского чемпиона-2014 Евгения Устюгова в применении допинга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная союз биатлонистов вытащил из-под нафталина старые дела и обвинил олимпийского чемпиона-2014 Евгения Устюгова в применении допингаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ответный удар

И тут весь биатлонный мир, ополчившийся на нашу страну, получает очень острый ответный удар. Лидер сборной России Александр Логинов сразу же выигрывает спринт, а потом и берет бронзу в гонке преследования.

Наши заклятые соперники окончательно теряют сомообладание и начинают напоминать о старой дисквалификации Логинова. При этом даже обычно лояльные к нашей стране норвежцы братья Бе заявляют, что «это не тот чемпион» и «он не заслуживает быть здесь, но мы никак не можем повлиять на это...».

Второй выстрел

Международное биатлонное сообщество, которое Логинов посадил в лужу, предпринимает еще более подлый шаг. Кто-то в IBU пишет откровенный донос на нашего лидер и его тренера Александра Касперовича, и в шесть утра к ним в номера в день эстафетной гонки (не дай бог, Логинов вновь ее выиграет) приходит с обыском полиция. Силовики изымают у Логинова и Гараничева мобильные телефоны и компьютер.

Появляются комментарии, что во всем виноват якобы личный тренер Логинова Касперович, который пробрался на гонку по чужой аккредитации.

Перезарядка

Почему один из самых известных наших специалистов Касперович оказался выкинутым из сборной и вынужден был прибегатьк хитрости, чтобы помочь на трассе своему спортсмену — это отдельная история. Но ясно одно, что в нашей команде и без того творится полный хаос. Ведь кроме Логинова, ни один наш спортсмен на этом ЧМ больше не выиграл ни одной медали! Им бы всем сплотится, и спортсменам, и тренерам в эти непростые времена, а так со стороны все это напоминает какой-то террариум…

Один из самых известных наших специалистов Касперович оказался выкинутым из сборной и вынужден был прибегатьк хитрости, чтобы помочь на трассе своему спортсмену. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Один из самых известных наших специалистов Касперович оказался выкинутым из сборной и вынужден был прибегатьк хитрости, чтобы помочь на трассе своему спортсмену. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Союза биатлонистов Владимир Драчев, находившийся на ЧМ, похоже, тоже не владеет ситуацией. Комментируя обыски в номере у Логинова, Драчев говорит, что в это время занимался другими делами...

Контрольный выстрел

Итак, эстафета. Логинов спасает нашу команду от позора, вытаскивая ее на четвертое место. Видно, что парень готов огрызнуться и в масс-старте. И тогда в ночь перед последней гонке ЧМ к нему вновь приезжает полиция, чтобы продолжить допрос и подписать какие-то бумажки. Отдых окончательно испорчен. А на утро Логинов снимается с соревнований.

- Я сильно истощён, и бежать в такой ситуации мне было бы, конечно, тяжеловато. Повлиять на моё физическое состояние не сможет никто, но вот что касается психологического настроя, я тоже, как выяснилось, человек и совсем не железный — могу переживать достаточно сильно, - говорит Логинов. - Никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой к семье и неделю отдохнуть, прежде всего психологически.

Что в итоге

Наша сборная благодаря двум медалям Логинова занимает на чемпионате мира четвертое общекомандное место. А Логинову, который обещал приехать на следующий этап Кубка мира в Нове-Место, уже намекают о завершении карьеры.

Наша сборная благодаря двум медалям Логинова занимает на чемпионате мира четвертое общекомандное место Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наша сборная благодаря двум медалям Логинова занимает на чемпионате мира четвертое общекомандное местоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- К сожалению, Логинов не смог выступить в гонке в последний день соревнований. Надеюсь, он не станет завершать карьеру, потому что такие сильные биатлонисты нужны нашему виду спорта, - подкидывает тему президент IBU швед Оле Далин, который и спровоцировал эти скандалы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон ШИПУЛИН: Это подло

Два года назад в Австрии, с подачи IBU, точно также обыскивали лидера сборной на тот момент Антона Шипулина. Как нам рассказывал Антон, через 9 месяцев дело закрыли и перед ним даже извинились. Но спортсмен уже принял решение повесить винтовку на гвоздь.

Вот и поводу последнего скандала Шипулин сказал:

- Спорт - это очень близкий политический рычаг. Через спорт идет давление на нашу страну. Мы видим с 2014 года, что это продолжается. Столько лет молчали. И в первый день открытия чемпионата мира выпустили такие биатлонные новости. Это подло. Спортсмены приезжают на соревнования отстаивать честь страны. Если пять лет назад были основания делать такие заявления, они могли бы это сделать. А это делают специально в те моменты, чтобы авторитет спорта в нашей стране принизить.

Я верю на слово нашим спортсменам, что пробы были отрицательные.

А потом добавил, что проблему можно решить только в гражданских судах при открытых слушаниях, а не в Спортивном арбитражном суде, который зависим от международных спортивных организаций.

- А пока на любого спортсмена можно сфабриковать ложные доказательства. Любой спортсмен может быть лишен олимпийских медалей, - сказал Шипулин в интервью «КП».

Логинов задумывается об окончании карьеры из-за случившихся обысков.Сейчас спортсмена больше всего волнует то, что он не может связаться со своей семьей, так как телефон у него изъяли сотрудники полиции

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В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону 2020 года. Финальные его дни были окрашены в скандальные тона - после, фактически, доноса на сборную России в стане нашей команды с утра субботы 22 февраля были проведены обыски. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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