2020-02-23T18:41:27+03:00
Спорт

"Я все-таки человек не железный". Логинов снялся с последней гонки ЧМ из-за визита полиции в 3 часа ночи перед стартом

Лидер сборной России по биатлону рассказал о том, почему не вышел на масс-старт в Антхольце [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Логинов будет стартовать на ближайшем этапе Кубка мира.Александр Логинов будет стартовать на ближайшем этапе Кубка мира.Фото: REUTERS
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В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону 2020 года. Финальные его дни были окрашены в скандальные тона - после, фактически, доноса на сборную России в стане нашей команды с утра субботы 22 февраля были проведены обыски.

Под подозрение попал личный тренер нашего лидера Александра Логинова и сам спортсмен. Попытались предъявить обвинения в перевозке допинга на чемпионат мира. Однако же все разбирательства с полицией затянулись на достаточно долгий срок. Саша не вышел на последнюю гонку чемпионата мира, снявшись с масс-старта. А ему был там заготовлен стартовый номер 1 в протоколе как самому стабильному в личных гонках этого турнира.

- Я сильно истощён, и бежать в такой ситуации мне было бы, конечно, тяжеловато. Повлиять на моё физическое состояние не сможет никто, но вот что касается психологического настроя, я тоже, как выяснилось, человек и совсем не железный — могу переживать достаточно сильно, - признается в интервью RT наш спортсмен.

Логинов оказался в крайне тяжелом положении. Поскольку в ночь перед последней гонкой чемпионата мира к нему в отель полиция приезжала два раза. По некоторой информации, это было в 1:30 и 3:00 местного времени. Это при том, что в 15:00 был официальный старт гонки.

Так что фактически у лидера нашей команды не было времени нормально восстановиться на последний бой, учитывая, что вечером 22 февраля он бежал последний этап в эстафете. Но там была формальность - нужно было подписать документы.

- Было уже очень поздно, но мне сказали, что я должен подписать, что ознакомлен со всеми документами. Я даже не посмотрел, сколько времени, — кроме часов у меня всё равно ничего нет. Но был либо час ночи, либо ещё позже. Вся встреча прошла очень, я бы сказал, по-доброму, отвечали очень вежливо, никаких высказываний, никакого негативного подтекста, как это было утром, никто уже себе не позволял, - раскрывает детали общения с полицией Александр Логинов.

И вот фактически ночной визит карабинеров "добил" российского биатлониста, поставив крест на желании выступить в последней гонке турнира. Сконцентрироваться на нормальном выступлении слишком уж сложно:

- У меня были мысли на этот счёт после эстафеты — понимал, что выступать в масс-старте будет тяжело. А сегодня утром окончательно понял, что не готов бежать. Голова не готова — невозможно от всего отрешиться и сконцентрироваться на выступлении.

В итальянской полиции остались личные вещи Логинова - ноутбук, телефон. Но возвращать назад он их не планирует. Для биатлониста самое главное теперь, говорит он - просто отдохнуть после таких приключений:

- Никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой к семье и неделю отдохнуть, прежде всего психологически.

Но, как признался сам Логинов, он планирует после недельного отдыха дома в кругу семьи отправиться на следующий этап Кубка мира в Нове-Место. Гонки в Чехии пройдут с 5 по 8 марта.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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