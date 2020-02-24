Из-за коронавируса в Италии отменяют футбольные матчи в Серии А

Такого в современном футболе еще не бывало. В Италии из-за угрозы эпидемии коронавируса не состоялось сразу несколько футбольных матчей в Серии А. В воскресенье были перенесены игры «Верона» — «Кальяри», «Интер» — «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло», и «Торино» — «Парма».

Но, несмотря на то, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что могут быть отменены вообще все матчи на этой неделе, два из них все же прошли по расписанию.

Милан во время коронавируса.Прямое включение с Пьяцца дель Дуомо в Милане. Напомним, что за последние дни Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных.

Проигнорировали предостережение в Риме, где местная «Рома» разгромила «Лечче» - 4:0. Другой римский клуб «Лацио» играл в Генуи против «Дженоа» и победил 3:2. Кстати, благодаря этому «Лацио» сумело закрепиться на втором месте турнирной таблицы и оторваться от «Интера» который свой матч пропускал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Одновременно с этим власти Италии объявили, что в стране уже зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом - 47 из них в Ломбардии, 17 - в Венето. В связи с этим в Венеции собираются отменить дальнейшее проведение знаменитого карнавала, который проводится перед пасхальным постом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762583" frameborder="0"></iframe> Футбольный матч команд серии А перенесен из-за вспышки коронавируса на севере Италии.На кадрах показан пустой стадион Сан-Сиро, где должна была проходить встреча команд высшего дивизиона итальянской футбольной лиги.

Мы позвонили в Италию нашим соотечественникам, которые подтвердили, что панические настроения нарастают. К примеру, сегодня в Турине все дети не пошли в школу. А в это время по телевизору показывают сюжеты, как в Ломбардии и ее столице Милане у дверей закрытых супермаркетов собираются очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762516" frameborder="0"></iframe> Пассажиры в аэропорту Венеции под пристальным вниманием медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус парализовал север Италии

Новости из Италии в последние два дня напоминают сводки с фронтов. Каждый час растет число жертв войны с невидимой угрозой - коронавирусом COVID-2019. Все больше городов, где отмечаются случаи заражения. Сначала совсем маленьких, потом побольше - Брешия и Монца, а затем и крупных центров - Милан, Турин, Венеция. (подробности)