Коронавирус парализовал север Италии

Новости из Италии в последние два дня напоминают сводки с фронтов. Каждый час растет число жертв войны с невидимой угрозой - коронавирусом COVID-2019. Все больше городов, где отмечаются случаи заражения. Сначала совсем маленьких, потом побольше - Брешия и Монца, а затем и крупных центров - Милан, Турин, Венеция. Вирус уже "отметился" по всему северу Италии, охватив шесть самых экономически развитых регионов. Теперь он движется на юг. Последние случае отмечены в Болонье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

За двое суток Италия поставила печальный рекорд. Она стала первой в Европе и третьей в мире страной (после Китая и Южной Кореи) по числу официальных случаев заражения коронавирусом. Только в Ломбардии число зараженных уже достигло 150 человек, причем по заявлениям региональных властей, они ожидают дальнейшего роста инфицированных. Зафиксированы три летальных исхода. Все умершие были уже преклонного возраста, страдали от хронических заболеваний, поэтому их организм не смог сопротивляться новой заразе.

Италия вышла на третье место в мире по числу зараженныхФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!

Итальянские власти сейчас все усилия бросили на то, чтобы купировать распространения заболевания. Удивительно, но на второй план отошли вечные межпартийные распри, а правительство готово прислушаться к советам оппозиции, если они помогут в борьбе с угрозой. Премьер-министр страны Джузеппе Конте для координации срочных мер отказался от участия во всех мероприятиях, даже пропустил встречу с Папой Римским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762516" frameborder="0"></iframe> Пассажиры в аэропорту Венеции под пристальным вниманием медиков.

На севере страны обозначены "красные" и "желтые" зоны, по степени опасные заражения. В "красных" соблюдается жесткий карантин, туда закрыт доступ всех граждан. Власти призывают население сохранять спокойствие и не создавать панику.

Отменено движение поездов между Италией и рядом соседних странФото: REUTERS

БЕЗ ХЛЕБА...

Но о каком спокойствии может идти речь, когда из каждого утюга кричат о все новых и новых случаях заражения. В воскресение жители северных итальянских городов нарушили свои традиции и ринулись в супермаркеты.

С полок сметалось все - хлеб, консервы, туалетная бумага. Ощущение, будто народ готовится к длительной осаде. Кто-то опасается, что магазины могут быть закрыты в любой момент, а кто-то всерьез намерен не выходить из дома до того, как все успокоится.

В воскресение жители северных итальянских городов нарушили свои традиции и ринулись в супермаркетыФото: REUTERS

...И ЗРЕЛИЩ

Да и куда ходить-то? В северных провинциях закрыты все увеселительные заведения, не работают дискотеки, музеи, театры, кино. Перенесены матчи футбольного чемпионата, отменен знаменитый Венецианский карнавал. Даже помолиться об исцелении нельзя - церковь призывает прихожан избегать мест скопления людей и не проводит мессы. До 1 марта отменены занятия в школах и университетах, прекращены все программы научного обмена. Изменения коснутся даже телевидения - многие программы и ток-шоу пройдут в пустых студиях без публики.

В северных провинциях закрыты все увеселительные заведения, не работают дискотеки, музеи, театры, киноФото: EAST NEWS

ИТАЛИЯ ПУГАЕТ ВОЗ

Для директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге происходящее в Италии - загадка. И очень пугающая: "Здесь мы столкнулись с тем, что не во всех случаях можно проследить эпидемиологическую историю, у многих заболевших не было никаких связей с Китаем или контактов с другими подтвержденными носителями вируса". "Это серьезно ограничивает наши возможности по сдерживанию распространения болезни, - отметил он. - Тревога растет, потому то для борьбы с эпидемией важно понять, как развивались события, отследить все контакты и перемещения зараженных".

Улицы некоторых городов непривычно пустыФото: EAST NEWS

ПАЦИЕНТ НОМЕР НОЛЬ

Что послужило причиной резкого распространения вируса в Италии, и кто завез инфекцию в страну - пока загадка. Все усилия властей и медиков найти "нулевого пациента" тщетны. Изначально предполагали, что болезнь завез вернувшийся 21 января из Китая житель города Кодоньо. Но проведенные тесты показали - он никогда не был носителем вируса. По одной из теорий, "нулевых пациентов" могло быть несколько, ведь география распространения заразы слишком широка. Они могли приехать в Италию в январе, еще до введения контрольных проверок в аэропортах. В их случае заболевание могло протекать в легкой форме, практически незаметно. И в итоге перезаразить они могли огромное количество людей, учитывая тягу итальянцев к общению и их любовь даже короткий разговор с продавцом в магазине свести к обстоятельной светской беседе.

Что послужило причиной резкого распространения вируса в Италии, и кто завез инфекцию в страну - пока загадкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕВРОПЕЙСКАЯ "СОЛИДАРНОСТЬ"

За событиями в Италии, конечно, пристально следят во всем Евросоюзе. На следующую неделю уже запланировано заседание министров здравоохранения стран ЕС, из Брюсселя Риму обещают "всю необходимую помощь и поддержку". Вот только соседи, сочувствующие на словах, на деле шарахаются от итальянцев, как от чумных. Австрия тут же прекратила железнодорожное сообщение с Италией (потом, правда, вновь открыла, пообещав усилить наблюдение за пассажирами). Швейцария намерена обеспечить эпидемиологический контроль за почти 70 тысячами итальянцев, ежедневно въезжающих в страну. Румыния заявила, что все приезжие будут отправлены в карантин на 14 дней, если до въезда они посещали север Италии. Разрастается дискуссия во Франции о необходимости введения погранконтроля на границах с Италией.

Cочувствующие на словах, на деле шарахаются от итальянцев, как от чумныхФото: EAST NEWS

ЧТО ДАЛЬШЕ

В последнюю зимнюю неделю Италия вступает в страхе. Уже в ближайшие дни придут результаты новых анализов, и мало надежды, что они окажутся утешительными. Эксперты говорят, что в среднем, на первоначальном этапе число заразившихся удваивается раз в неделю. Но речь уже идет не только о здоровье граждан, но и здоровье экономики.

Север Италии - локомотив всего итальянского производства и потребления. Остановка производства нанесет непоправимый ущерб всем показателям, тем более что итальянская экономическая система и до вируса находилась в предкризисном состоянии. Государство пытается соблюсти баланс между национальными интересами и интересами граждан. Сейчас идет обсуждение о замораживании всех налогов, коммунальных и кредитных платежей для жителей охваченных эпидемией зон, несмотря на потери для бюджета страны. На миланской бирже торги открылись обвалом в 3,5 процента.

На фоне вспышки заболевания Джорджо Армани закрыл свой вчерашний показ на Неделе моды в Милане: он прошел без гостейФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия коронавируса в Италии: запасаемся продуктами, но стараемся не паниковать

Репортаж "КП" из страны, первой в Европе принявшей удар новой болезни из Китая (подробности)

Коронавирус в Италии: города закрывают на карантин, модные показы проходят без зрителей, а Венецианский карнавал завершат раньше срока

Китайская зараза добралась до Европы: на Аппенинах заболели свыше ста человек, из-за коронавируса в Италии ввели чрезвычайное положение (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Посол Китая: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства

Об этом дипломат Чжан Ханьхуэй рассказал на пресс-конференции в присутствии «КП» (подробности)