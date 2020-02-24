Над водителем, въехавшем в толпу в Германии, хотели устроить суд Линча

Карнавальное шествие в небольшом немецком городке Фолькмарзен обернулось страшной трагедией. Днем в понедельник в центре города, который располагается на севере федеральной земли Гессен, проходили ежегодные гуляния, приуроченные к празднованию Неистового понедельника и Марди гра («Жирного вторника»). Эти праздники предшествует началу католического Великого поста и чем-то схожи с масленичными гуляниями в России.

В районе двух часов дня по местному времени автомобиль «Мерседес» объехал заграждение и на полном ходу влетел в толпу прохожих. Никто не погиб, но травмы получили и взрослые, и дети. Число пострадавших доходит до 30 человек. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии, среди них есть и дети. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и врачи, а также мэр Фолькмарзена Хартум Линнекугель.

По словам очевидцев, "Мерседес" объехал заграждения и на полном ходу протаранил толпу прохожихФото: REUTERS

После того, как мужчина врезался в карнавальную толпу, он проехал 30 метров и остановился. Водителя задержали на месте. Полиции потребовалось немало усилий, чтобы отстоять нападавшего. Разъяренная толпа хотела его растерзать.

Утверждается, что водитель умышленно метил в место, где было больше детейФото: REUTERS

Полицейские арестовали водителя и доставили в участок для допроса. О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно. Очевидцы утверждают, будто водитель примеривался и выбирал то место, где детей было больше. Позже в полиции подтвердили, что задержанный умышленно направил автомобиль на толпу. Пока правоохранители не спешат охарактеризовать произошедшее как "теракт", предпочитая менее убедительную формулировку "умышленное деяние".

Пострадали до 30 человек, часть из них в тяжелом состоянииФото: REUTERS

Сейчас следователи уточнили личность преступника. Ему 29 лет и он уроженец города Фолькмарзен. Мужчина признался, что сознательно протаранил толпу. Версию теракта следователи не исключают, заявил представитель МВД в федеральной земле Гессен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762634" frameborder="0"></iframe> В Фолькмарзене автобус въехал в толпу карнавала.Под колеса попали по меньшей мере 15 человек, среди которых дети. Водитель задержан.

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