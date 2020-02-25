Анекдоты: Вчера реальные червяки заставили лоха-рыболова закопать их обратно

- Наш директор банка наконец-то выдал дочь замуж.

- Что, попался жених, который не читал мелкий текст?

* * *

На корпоративе метеорологов было от 5 до 10 гостей. Местами до 12. Ощущалось как 30 - 40.

* * *

Дорогие москвичи! Выкиньте из дома глобус Москвы. Если я вам говорю, что живу на северо-востоке, то это не Медведково, а Магадан!

* * *

- Как вы дожили до 100 лет?

- Раз в год я делаю организму встряску.

- И сколько вы выпиваете в этот день?

- В этот день я вообще не пью.

* * *

Моя теща - как резиновая женщина. Всегда надутая…

* * *

Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.

* * *

Разговаривают два пенсионера, ожидающих приема у врача:

- Эти врачи пишут как курица лапой! В рецептах ничего невозможно разобрать!

- Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в трамвае, полгода ходил в оперный театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!

* * *

- Ты так вкусно пахнешь!

- Спасибо, это корвалол.

* * *

В Одессе.

Мойша идет по улице, вдруг видит - авария: машины разбитые, люди раненые... Мойша подходит к одному из лежащих раненых и спрашивает:

- А шо, страховой агент уже приходил?

Тот отвечает:

- Нет еще...

- Ну шо, тогда я с вами ту немножко прилягу?

* * *

- Как у тебя обстоят дела с компьютерной грамотностью?

- Отлично! Домофон я уже освоил.