Анекдоты: Вчера реальные червяки заставили лоха-рыболова закопать их обратно
- Наш директор банка наконец-то выдал дочь замуж.
- Что, попался жених, который не читал мелкий текст?
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На корпоративе метеорологов было от 5 до 10 гостей. Местами до 12. Ощущалось как 30 - 40.
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Дорогие москвичи! Выкиньте из дома глобус Москвы. Если я вам говорю, что живу на северо-востоке, то это не Медведково, а Магадан!
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- Как вы дожили до 100 лет?
- Раз в год я делаю организму встряску.
- И сколько вы выпиваете в этот день?
- В этот день я вообще не пью.
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Моя теща - как резиновая женщина. Всегда надутая…
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Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.
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Разговаривают два пенсионера, ожидающих приема у врача:
- Эти врачи пишут как курица лапой! В рецептах ничего невозможно разобрать!
- Вот и хорошо! Я по своему рецепту целый год ездил бесплатно в трамвае, полгода ходил в оперный театр, а теперь еще получил прибавку к пенсии!
* * *
- Ты так вкусно пахнешь!
- Спасибо, это корвалол.
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В Одессе.
Мойша идет по улице, вдруг видит - авария: машины разбитые, люди раненые... Мойша подходит к одному из лежащих раненых и спрашивает:
- А шо, страховой агент уже приходил?
Тот отвечает:
- Нет еще...
- Ну шо, тогда я с вами ту немножко прилягу?
* * *
- Как у тебя обстоят дела с компьютерной грамотностью?
- Отлично! Домофон я уже освоил.
ИСТОЧНИК KP.RU