Вопрос дня: Что самого необычного вы вырастили в своей жизни?

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Лет 10 тому назад на даче вырос помидор размером со столовую тарелку. Еще у меня на участке тюльпанное дерево отлично себя чувствует. А в прошлом году у меня пошли первые абрикосы - в середине лета уже были готовы.

Валентина САФРОНОВА, президент Ассоциации российских флористов:

- Я вырастила двоих замечательных детей. Затем четверых потрясающих внуков. В марте ожидаем еще одного. В общем, посадки у меня удались.

Эдуард РЫБАКОВ, дрессировщик:

- Я Василию Михайловичу Пескову показывал своих медвежат, которых начал выращивать еще с 1970-х годов. Дал тому поколению косолапых такие уроки воспитания - они могут то, чего не могут другие медведи...

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур ВНИИ риса:

- Сделали арбузный сорт «Юбиляр», полосатый, с ярко-красной мякотью, с тонкой шкуркой, ранний, на юге уже в июле созревает. Высокая сахаристость. Стабильная урожайность при любых условиях выращивания. Его лет 20 мы формировали.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер, музыкант:

- В Семипалатинской области в огороде у бабушки-дедушки сажали коноплю. Она росла хорошо! Плюс сажали лен. В магазинах не было ничего, поэтому что в огороде посадили, то и ели.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Союза автомобилистов России:

- Когда я получил квартиру на Мосфильмовской, я перед домом начал сажать новые ели и сосны. Они прижились. Сам покупал дорогие витамины и под окном кремлевские голубые ели и итальянские черные сосны подкармливал. В итоге получил такой маленький сосновый бор под окнами.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Посадили на берегу Волги саженец грецкого ореха лет 20 тому назад - сегодня это огромное трехметровое дерево с кроной на пол-участка...