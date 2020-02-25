«За базар отвечаешь?»: Лолита вышла из себя из-за обвинений в фонограмме

Пока бракоразводный процесс поставлен на паузу (следующее заседание состоится через две недели), 56-летняя Лолита целиком и полностью погрузилась в творчество. Артистка уехала в тур по Германии, где до 4 марта даст несколько концертов. Одно из таких выступлений Милявская задокументировала в своём Инстаграме, опубликовав видео со сцены и из-за кулис. Большинство поклонников оценили немецкое шоу «женщины без комплексов».

«Спасибо вам за песню «Папа» - слёзы на глазах», «Концерт был просто супер», «Увидели и услышали вас впервые - огонь!», «Новые песни отлично зашли», - пишут фанаты в комментариях. Однако, нашлись и желающие покритиковать певицу.

- Как обычно, под фонограмму, - заявила о шоу одна из подписчиц. - Как-то услышала Лолиту вживую - пипец, нет голоса или была не в голосе.

Пропустить мимо ушей такие обвинения Милявская не смогла.

- За базар отвечаешь? - дерзко ответила она в ответ на обвинения в использовании фонограммы. Впрочем, на этом дискуссия закончилась.

Неудивительно, что Лолита вышла из себя: певица работает на износ, хотя порой это плохо сказывается на ее здоровье. Так, на днях, выступая на сцене Кремля на шоу в честь Дня всех влюблённых, звезда пострадала из-за сценического дыма. Выйдя к репортёрам на интервью, Лола закашлялась так сильно, что из-за аллергического приступа не смогла общаться с прессой. К счастью, ей вовремя дали медикаменты и уже через час певица пришла в себя.

Кроме того, артистка уверена, что ее здоровье подорвал почти уже бывший муж-тренер Дмитрий Иванов. По словам адвоката Жорина, представляющего интересы знаменитости, супруг пичкал Лолиту опасными БАДами. Заявление на эту тему певица обещает сделать на днях. Между тем, сам Иванов высмеял подобное обвинение, заявив, что БАДы не могут нанести никакого вреда здоровью женщины, которая употребляла наркотики, лежала в психушке и продолжает курить и пить спиртное.

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