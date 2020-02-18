«Она принимала наркотики и лежала в психушке»: муж Лолиты решился на откровения после заказной травли

То, что расставание Лолиты с пятым мужем мирным не будет, поклонники поняли уже давно. Но развод, начинавшийся как мыльная опера со слезливыми откровениями на всю страну об изменах и других семейных тяготах, вскоре превратился в настоящий блокбастер. В одной серии выясняется, что Иванов – многоженец и спец по фиктивным бракам, в другой – что травил Лолиту опасными препаратами. А ведь в суде процесс еще только начинается - запасаемся поп-корном, как шутят в Сети.

Поначалу фитнес-тренер, как мог, отбивался от обвинений, но в очередном телешоу ему детально объяснили: против Лолы ты в этой стране никто, и будь она хоть сотню раз не права, твою правду даже слушать не станут. Поэтому теперь, когда звездный адвокат Жорин рассказал о неких БАДах, которыми муж пичкал Милявскую, Иванов решился на официальное заявление.

- Уважаемые подписчики, СМИ и все неравнодушные к нашему с Лолитой разводу! Это мое последнее официальное заявление, - объявил тренер в своем Инстаграме. - Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем! Особенно после этих навязанных псевдо-новостей, которые больше напоминают «кашу из топора». Кем меня только не делали: и альфонсом, и оленем, и многоженцем...

К слову, для многих оказалось откровением, что певица лежала в психушкеФото: Михаил ФРОЛОВ

Как отметил пока еще законный супруг, теперь он понимает, почему Александр Цекало в свое время не давал никаких интервью – видимо, хотел как можно скорее забыть о браке с Лолой и всем, что с ним связано.

- В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило, - признался Дмитрий. - Спасибо моей семье и всем, кто поддерживает меня в этот сложный период заказной травли. Отдельно хочется обратиться к господину Жорину. Сережа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от легких денег, найдя такого «сладкого» клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке? В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. Ладно, тебе плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?

То, что расставание Лолиты с пятым мужем мирным не будет, поклонники поняли уже давноФото: Евгения ГУСЕВА

Большинство подписчиков поддержали тренера, заметив, что с этим скандальным разводом Лолита перегнула палку, заставив людей от нее отвернуться. К слову, для многих оказалось откровением, что певица лежала в психушке и принимала запрещенные вещества. Хотя сама Лолита этих фактов своей биографии никогда не скрывала (как, впрочем, и фиктивный брак много лет назад – а теперь в том же самом обвиняет Иванова).

Так, два года назад в интервью Вячеславу Манучарову Милявская откровенно рассказала, что любит выпивать в одиночестве: «Я себе тихонько наливаю, мне не нужна компания. Потом я ложусь спать. Просыпаюсь - голова светлая».

Тогда же она поведала и о наркотиках, которые принимала целый год, когда вела ток-шоу «Без комплексов»:

- Я теряла силы, и мне сказали, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. И я попробовала. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: «Ну я в тренде». Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: «Стоп, ты сдохнешь», - объяснила артистка.

Кроме того, как пишут СМИ, у Лолиты «десятилетний стаж в «Кащенко», чего звезда тоже не скрывает. Впервые она обратилась за психиатрической помощью после развода с Александром Цекало в 2000 году. Воспоминания о том периоде даются ей тяжело: обмороки каждые три часа, малокровие… Но доктора вернули ей уверенность в своих силах и с тех пор певица регулярно ложится в клинику, едва ощутив признаки нервного переутомления.

– В лечебницу меня приводят жуткое переутомление и нервное истощение от интенсивной работы, - не раз признавалась женщина без комплексов.

КСТАТИ

Следующее судебное заседание по делу о разводе Милявской и Иванова состоится 13 марта. Тренер требует официально расторгнуть брак, а Лолита – признать его фиктивным, чтобы лишить бывшего полученного благодаря ей гражданства Израиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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