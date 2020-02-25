2020-02-25T17:52:39+03:00
Происшествия

"Это я для себя закладочку взял": задержанный за сбыт наркотиков актёр рассказал на допросе, откуда у него столько таблеток

Актера задержали в элитном коттеджном посёлке на Рублевке
Иван РУНЕВ
Поделиться:
В настоящее время Александр задержан и содержится в изоляторе временного содержанияВ настоящее время Александр задержан и содержится в изоляторе временного содержанияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Днем 19 февраля актер и модель Александр Городник приехал в один из элитных поселков на Рублевке. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону частного дома, плотнее прижимая рукой карман своего пальто, в котором нес неустановленному пока клиенту наркотики.

Внезапно, дорогу Александру преградили серьезные люди в погонах. Сотрудники полиции вежливо попросили Александра предъявить документы, а также честно признаться - имеется ли у него что-либо запрещенное при себе. Актер растерялся, однако сопротивления оказывать не стал - вывернул карманы и отдал полицейским 10 свертков с наркотиками, в каждом из которых было по 3 таблетки.

Бежать или отпираться было бессмысленно, актер выполнил все требования полицейских и предъявил для осмотра автомобиль. Как выяснилось позже, "на дело" мужчина приехал не на одной из своих элитных иномарок, а воспользовался автомобилем Lexus, который принадлежит 80-летней москвичке. Пенсионерку до сих пор не удалось опросить, поскольку неизвестно ее местоположение, а также кем она приходится актеру.

"Осмотрев автомобиль на котором Александр Городник приехал с наркотиками в поселок, были обнаружены еще 20 полимерных свертках фасовкой по 3 таблетки каждый. В общей сложности у актера было изъято 90 таблеток наркотика, что соответствует значительному размеру. Мужчина был задержан на месте." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время Александр задержан и содержится в изоляторе временного содержания города Можайска. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере, уже возбуждено уголовное дело, однако сам Александр отрицает, что собирался кому-то что-то продавать. Мужчина уверяет оперативников, что все 90 таблеток он приобрел для собственного использования. По словам эксперта, для того чтобы употребить такое количество таблеток в одиночку потребуется несколько месяцев, либо очень крупная вечеринка, где все гости - наркоманы.

Александр Городник уже не первый раз попадает в скандальную историю. Ранее СМИ облетела новость о том, что на Рублевском шоссе друг Александра разбил принадлежащую актеру Lamborghini. В тот раз Александр совсем не расстроился, а спокойно уехал с места ДТП на другом люксовом авто, которых в личном автопарке мужчины с избытком.

Каким образом бывший актер, снимавшийся много лет назад в эпизодических сценах в не самых известных фильмах, смог заработать на такие премиальные авто, как Bentley Continental GT, Aston Martin DB9 и Lamborghini Gallardo - остается загадкой. Возможно, оперативникам удастся установить не связаны ли дорогостоящие покупки бывшего актера с оборотом незаконных веществ. В настоящее время полицейские устанавливают, кому именно пытался сбыть наркотики Александр в элитном поселке на Рублевке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Олимпиаду 2020 угрожают отменить из-за коронавируса
Чиновницу из Индонезии призвали уйти в отставку за слова о рисках забеременеть в бассейне
Роухани рассказал о ситуации с коронавирусом в Иране
Власти Таджикистана усилили контроль на границе с Афганистаном из-за коронавируса
В ВОЗ обнаружили очаги распространения коронавируса, не связанные с Китаем
Расправа над "Япончиком": СК вычислили второго участника убийства
Россиянин поставил рекорд по задержке дыхания подо льдом
В Германии выросло число пострадавших от наезда автомобиля в толпу в Фолькмарзене
США начнут тестировать вакцину против коронавируса
Украинцы считают темой номер один для всенародного голосования возвращение смертной казни
Трамп: Индия закупит у США вооружение на 3 млрд долларов
Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах
В Австрии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом
Никто из россиян в Италии не болен коронавирусом
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
В Совфеде хотят дать регионам возможность самим регулировать норму шума в дневные часы
Сослуживец рассказал о последних днях маршала СССР Дмитрия Язова
Путин освободил от должности замминистра юстиции Быстревского
Трамп заявил, что его не информировали о "вмешательстве" России в выборы президента США
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяца
Захарова: грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию в Женеве
За оскорбление учителей предложено лишать свободы на три года
Очередная пугалка: в Совфеде напомнили США, что новых санкций против России никто не боится
Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека
Цены на медицинские маски в Италии взлетели на 1700%
Зеленский назвал себя "дрессированным псом" на встрече с шахтерами
Замминистра здравоохранения Ирана признался, что инфицирован коронавирусом