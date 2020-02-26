2020-02-26T02:38:48+03:00
Общество

В России большинство родителей предпочитают набору для новорожденного денежную компенсацию

Эксперты рассказали, что основной набор, который родители готовят для роддома, состоит из документов и предметов гигиены для мамы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России большинство родителей предпочитают набору для новорожденного денежную компенсациюВ России большинство родителей предпочитают набору для новорожденного денежную компенсациюФото: REUTERS
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Эксперты интернет-проекта Дети Mail.ru провели опрос среди российских родителей, который показал, что большинство новоиспеченных отцов и матерей предпочитают набору для новорожденного денежную компенсацию (55%).

При этом, по словам экспертов, основной набор, который родители готовят для роддома, состоит из документов (96%), предметов гигиены для мамы (85%), послеродовых прокладок (84%), подгузников (81%) и воды (77%), халаты (75%).

Меньше всего в родильный дом берут следующие предметы: компрессионные чулки (40%) и белье для кормления (47%).

Около 61% респондентов отметили, что вещи в роддом для ребенка они приобретают, опираясь на рекомендации родильного дома. Вещи для себя по тем же рекомендациям собирают 59%.

Большинство российских родителей тратят на сборы в роддом до 5 тысяч рублей (61%). Расходы на сумму более 5 тысяч рублей могут позволить себе лишь 39% родителей.

Респонденты также рассказали, как в их регионах государство помогает новоиспеченным родителям. Так, только 29% респондентов планируют получить или уже получили детских вещей от роддома. При этом 33% опрашиваемых заявили, что в их городах такой набор вообще не выдают.

В опросе проекта приняло участие 5 520 российских пользователя, которые ждут ребенка или стали родителями в последние три года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе президент России Владимир Путин поручил правительству сократить сроки рассмотрения документов на получение материнского капитала. Напомним, с 2020 года материнский капитал начнут выдавать за первого ребенка, а выплаты составят более 466 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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