22 Янв. 2020 2020-01-22T15:39:01+03:00

Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Родители смогут получить доступ к средствам материнского капитала с момента рождения первого ребёнка. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с общественностью Липецкой области.

«Разумеется, если на первого ребёнка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Единственно, что отсчёт должен идти от рождения первого ребёнка», - сказал глава государства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на встрече с общественностью Липецкой области российский лидер также сообщил, что родителям не придется ходить по кабинетам для получения выплат и сроки рассмотрения документов сократят вдвое.

Напомним, с 2020 года материнский капитал начнут выдавать за первого ребенка, а выплаты составят более 466 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756168" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин заявил, что сроки рассмотрения документов на получение маткапитала будут сокращены в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU