Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца
Родители смогут получить доступ к средствам материнского капитала с момента рождения первого ребёнка. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с общественностью Липецкой области.
«Разумеется, если на первого ребёнка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Единственно, что отсчёт должен идти от рождения первого ребёнка», - сказал глава государства.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, на встрече с общественностью Липецкой области российский лидер также сообщил, что родителям не придется ходить по кабинетам для получения выплат и сроки рассмотрения документов сократят вдвое.
Напомним, с 2020 года материнский капитал начнут выдавать за первого ребенка, а выплаты составят более 466 тысяч рублей.
Владимир Путин заявил, что сроки рассмотрения документов на получение маткапитала будут сокращены в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU