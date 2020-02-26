Китайский коронавирус, последние новости на 26 февраля 2020: болезнь проникла в пять новых стран за сутки, Олимпиада под угрозой срыва

Распространение коронавируса по планете все больше похоже на наступательную операцию. Причем успешную для противника человечества. По последним данным, болезнь диагностирована у 80 995 человек. Умерло порядка 2760. Избавиться от недуга удалось 30 067 людям.

Такие новости отражаются на жизни многих стран. Болезнее всего, кажется, ударило по Италии. Коронавирус блицкригом охватил страну. Всего за несколько дней в государстве было зафиксировано с десяток смертей и сотни заражений. Власти приняли решение об отмене массовых мероприятий.

Глядя на Италию перепугалась вся Европа. Своей участи странам оставалась ждать недолго. За минувшие сутки коронавирус проник в пять (!) государств. Об обнаружении болезни на своей территории с разницей в несколько часов сообщили власти Швейцарии, Австрии, Румынии, Алжира и Хорватии.

Пугающая статистика насторожила организаторов крупнейший соревнований. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что решение о переносе Олимпиады рассмотрят в мае. Заметим, в недалеком прошлом игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн. Под угрозой срыва и Евро-2020.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Ученый-зоолог из Италии Сара Платто почти 10 лет преподает в Уханьском университете. Она рассказала, чем живут китайские обитатели карантинных зон и «коронавирусных» госпиталей. С ее слов, больным дают сильнодействующие антибиотики и антивирусные препараты, а развлекают песнями и плясками.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус накануне заявил, пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Он выразил мнение, что коронавирус "обладает потенциалом" пандемии (когда болезнь неконтролируемо распространяется по миру), но пока использование термина не оправдано.