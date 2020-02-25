В Ухани больных коронавирусом лечат музыкой и танцами

Сара Платто — ученый-зоолог из Италии, почти 10 лет преподает в Уханьском университете. Изучает поведение животных. Но уже больше месяца эта женщина помимо своей воли участвует в другом, куда более масштабном и пугающем эксперименте. Где «подопытными» стал почти миллиард жителей Китая. Из-за эпидемии коронавируса, которая вспыхнула как раз в Ухане, почти всем запрещено покидать не только свой город, но и собственный дом. Сара Платто рассказала «КП», чем живут китайские обитатели карантинных зон и «коронавирусных» госпиталей.

- Говорят, в КНР встало почти все производство. Дефицит ощущается?

- Китай большой, и поэтому далеко не все фабрики закрыты, особенно в городах, далеких о центра эпидемзоны. Что касается Уханя — продукты у нас есть, здесь и во многих других провинциях работает доставка прямо к дому: овощи-фрукты и многое другое. Так что дефицит еды или товаров нас не беспокоит. И да, мы не ходим в супермаркеты — все давно заказывается через специальные приложения для смартфонов. В нашем случае жители многоквартирного дома выбирают еду через приложение, курьеры оставляют ее около главного входа, мы просто спускаемся и забираем.

- Карантин многое изменил?

- В полной мере его последствия стали ощущаться лишь на второй месяц. Знаете, когда вам приходится 24 часа в сутки изо дня в день сидеть в помещении — это становится очень утомительным. Я работаю из дома, через интернет, и вкалываю даже больше, чем до эпидемии. Так же, через Сеть, посещает школу мой сын. Подобные онлайн-курсы на время карантина организованы и для детей коренных китайцев. Конечно, распорядок у нас сильно изменился. После утренних уроков приходится придумывать, чем ребёнку занять остаток дня.

- Кто-нибудь контролирует ваше самочувствие?

- Доктора НЕ приходят сюда, чтоб взять анализы на коронавирус, если вы об этом. Но, к примеру, в нашем ЖК жильцы каждого блока создали группы в WeChat (китайский мессенджер — Ред.), и каждое утро мы там должны отчитываться о своей температуре, а я — сообщать о самочувствии ещё и по месту работы, в нашем университетском чате. Если у кого-то появятся признаки лихорадки, высокая температура, а вы, допустим, с ним контактировали — отправиться в госпиталь придётся всем.

- Чем их лечат?

- Моя подруга Анна слегла в госпиталь с коронаврусом, слава Богу, сейчас ей лучше. Она прислала мне фото медикаментов, которыми лечат больных с тяжелой формой вируса, осложнённой пневмонией. Им дают сильнодействующие антибиотики и антивирусные препараты. Главная проблема — этот вид вируса очень похож по воздействию на обычный грипп. Простуда, кашель, лихорадка. Поэтому с самого начала коронавирус было сложно идентифицировать. Для этого используют компьютерную томографию.

По мнению местных, лучшее лечение коронавируса - сочетание европейских препаратов и традиционной китайской медицины.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

- Что ещё происходит в госпиталях?

- Из-за наплыва больных под временные больницы переоборудуют стадионы, спортзал, университетские кампусы. Туда свозят людей даже с легкими симптомами вируса. Пациенты общаются с друг другом, во многих госпиталях для них организуют увеселения — песни, пляски.

Болеть в наши дни гораздо легче, так если можно сказать. Моя подруга Анна, о которой я уже говорила, может общаться с семьёй через соцсети, по видеосвязи. Хотя настроения, конечно, не праздничные. Ведь никто не знает, когда и где можно заразиться — на улице, при общении, в походе за покупками... И это угнетает.

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