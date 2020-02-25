2020-02-25T19:30:57+03:00
Спорт

Коронавирус разрушает мировой спорт: Олимпиада-2020 и Евро-2020 под угрозой срыва

Официальные лица подтверждают слухи о возможном переносе турниров
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Болельщик у стадиона Сан-Сиро в Милане, где футбольный матч высший лиги итальянского футбола был отменен из-за коронавируса.Болельщик у стадиона Сан-Сиро в Милане, где футбольный матч высший лиги итальянского футбола был отменен из-за коронавируса.Фото: REUTERS
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Из-за угрозы эпидемии впервые в истории могут быть перенесены крупнейшие спортивные соревнования. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в мае может быть принято решение о переносе Олимпиады, которая должна состоятся в Токио летом 2020 года. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

Дик Паунд называет сроки

Еще накануне ведущие мировые СМИ сообщали, что МОК не собирается поддаваться панике и переносить Олимпиаду. Однако экс-глава ВАДА Дик Паунд в интервью АР заявил, что окончательное решение будет приниматься в конце весны.

«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады», - рассказал он.

Потрачено 12 млрд долларов

Перенос в другую страну Олимпийских игр практически исключен. Япония потратила на ОИ-2020 более 12 млрд. долларов. Невозможно себе представить, что кто-то согласится понести сравнимые расходы, тем более в кратчайшие сроки. Но наверняка в МОК есть хотя бы наметки «Плана Б». И тогда Олимпиаду не отнимут у Токио, а перенесут к примеру на год. Так же например поступили в Китае. Там должен был пройти зимний чемпионат мира по легкой атлетике, и его не стали отнимать у страны, а сдвинули на год.

Но такая мера, как отмена или перенос Олимпиады за собой несет другие расходы. Одни только телеправа стоят миллиарды долларов. В одной только Японии подано 7,5 млн заявок на билеты. Понятно, что МОК не хочет даже думать о переносе и тем более отмене.

Новый Национальный стадион в Токио - один из объектов будущей Олимпиады. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый Национальный стадион в Токио - один из объектов будущей Олимпиады.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем более, что в истории Олимпиады отменялись только три раза: в 1916 году из-за Первой мировой войны, а в 1940 и 1944 годах — из-за Второй мировой войны.

Евро-2020 тоже под угрозой

Футбольный чемпионат Европы тоже оказался под угрозой срыва. В Италии уже в футбол играют при закрытых дверях. Ответный матч между 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. А потом еще 6 матчей чемпионата Италии состоятся без зрителей.

Все это заставило УЕФА сделать тревожные заявления. «Мы ждем развития ситуации. Футбол должен подстраиваться под такие обстоятельства. Мы стараемся не останавливать соревнования. Если ситуация ухудшится, то у нас не будет выбора», — заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Напомним, что матчи Евро-2020 должны состоятся в 12 странах континента. В частности Санкт-Петербург должен принять четыре матча турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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