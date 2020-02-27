2020-02-26T20:13:36+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что ленивый не голубец, а повар

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«Снимаю порчу по фотографии и судимость по фотороботу».

* * *

Ухрюпинская кулинарная книга самая компактная в мире. В ней всего один рецепт: «Найдите женщину, которая умеет и любит готовить».

* * *

- Ну что это за жизнь: лежишь целыми днями на диване, смотришь телик, девок домой водишь, ешь чипсы, пьешь пиво...

- Бать, я не понял, ты это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!

* * *

Если внимательно посмотреть мультик «Винни-Пух», то просто балдеешь! Оказывается, самым умным был Пятачок. Живя в лесу среди диких животных, он выстроил идеальную схему личной безопасности: быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.

* * *

В Одессе:

- Здравствуйте, я налоговый инспектор, хотел бы поговорить с Рабиновичем.

- Его таки нет.

- Как нет?! Я его минуту назад в окно видел!

- Таки он вас тоже...

* * *

Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю внимание на иностранных работников того времени: прислуга - француженка, кормилица - итальянка, часовщик - немец, жокей - англичанин и т. д.

Офигеть! Когда-то гастарбайтерами в России были выходцы из Западной Европы.

* * *

В магазине. Покупатель:

- Это генномодифицированная морковь?

Продавец:

- Нет, а почему вы спрашиваете?

Морковь:

- Да, почему вы, собственно, спрашиваете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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