2020-02-28T10:23:50+03:00
Общество

Остановить торговлю наркотой в интернете очень даже легко

Так считает наш колумнист Николай Варсегов, предлагая свое решение этой проблемы
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovNобозреватель
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Интернет кишит тысячами и тысячами предложений о продаже наркотиков в любом городеИнтернет кишит тысячами и тысячами предложений о продаже наркотиков в любом городеФото: Shutterstock
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Это бедствие достигло уже такого размаха, что о нем заговорил сам президент. Речь о пропаганде и продаже наркотиков в интернете. Президент призывает силовиков закрыть доступы к наркосайтам.

Но, как толкуют специалисты по интернету, закрывать доступы к наркосайтам все равно, что рубить гидре головы - на месте одной отрубленной вмиг отрастают новые.

Интернет кишит тысячами и тысячами предложений о продаже наркотиков в любом городе. К радости преступников от наркомафии добраться до них непросто. Торговля наркотиками устроена так. Наркоман в своем городе находит предложение в интернете и оплачивает товар на указанный счет, доверяя неизвестному продавцу-барыге. Барыга где-то прячет пакетик с наркотиком, например, на кладбище. Это называется - закладка. После он сообщает на ватсап наркоману, что закладка на таком-то кладбище, 10-я могила от входа. За памятником.

Так купля и продажа состоялись. Наркоман и барыга могут жить в одном подъезде, но не догадываться кто есть кто. Их торговые отношения никаким юридическим кодексом не скреплены и строятся исключительно на доверии, на честном слове - если такие определения уместны тут.

При такой системе практически невозможно поймать за руку продавца. Зато легко эту систему нарушить вмешательством со стороны. Следует, например, вовлечь в это дело курсантов полицейских училищ, которые бы под контролем офицеров создавали свои фейковые аккаунты, выступая в ролях барыг. Но закладки, само собой, не делали бы. Тем самым они резко подорвали бы доверие наркоманов к торговле наркотиками в инете. Какие-то деньги от наркоманов с таких операций шли бы на нужды полицейских училищ или еще куда. Работа, наверно, не самая благородная, но как-то же надо давить барыг.

Если руководство Главного управления по контролю за оборотом наркотиков всерьез отнесется к идее сей, готов помогать им по журналистской линии в развитии этой темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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