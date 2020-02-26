2020-02-26T14:08:27+03:00
Общество

Путин призвал доработать закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Российский лидер дал поручение закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотические вещества
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме вернуться к рассмотрению поправок о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков или склонение к употреблению психотропных веществ.

«Прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», - сказал глава государства.

Российский лидер также дал поручение Министерству внутренних дел и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотические вещества.

Напомним, в октябре прошлого года глава государства поручил правительству подготовить и внести в Госдуму поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Российский лидер также призвал поддерживать организации, занимающиеся профилактикой незаконного потребления наркотических средств.

Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и интернет-сообществам, пропагандирующим наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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