Путин призвал доработать закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме вернуться к рассмотрению поправок о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков или склонение к употреблению психотропных веществ.
«Прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», - сказал глава государства.
Российский лидер также дал поручение Министерству внутренних дел и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотические вещества.
Напомним, в октябре прошлого года глава государства поручил правительству подготовить и внести в Госдуму поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Российский лидер также призвал поддерживать организации, занимающиеся профилактикой незаконного потребления наркотических средств.
Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и интернет-сообществам, пропагандирующим наркотики.
ИСТОЧНИК KP.RU