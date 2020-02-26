Путин призвал доработать закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:08:27+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме вернуться к рассмотрению поправок о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков или склонение к употреблению психотропных веществ.

«Прошу Государственную думу, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете», - сказал глава государства.

Российский лидер также дал поручение Министерству внутренних дел и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и соцсетям, пропагандирующим наркотические вещества.

Напомним, в октябре прошлого года глава государства поручил правительству подготовить и внести в Госдуму поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Российский лидер также призвал поддерживать организации, занимающиеся профилактикой незаконного потребления наркотических средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763004" frameborder="0"></iframe> Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и интернет-сообществам, пропагандирующим наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU