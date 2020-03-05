2020-03-05T16:07:20+03:00
Звезды

«Нет груди — нет и премии»: изгнание Кудрявцевой с «Муз-ТВ» связали с удалением имплантов

Блогеры считают, что телеведущая лишилась своего главного достоинства
Дмитрий БУРДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Сети замену Кудрявцевой связали с недавним удалением грудных имплантовВ Сети замену Кудрявцевой связали с недавним удалением грудных имплантовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Скандал с заменой ведущей премии «Муз-ТВ» не стихает который день. Впервые за 15 лет Лера Кудрявцева не будет хозяйкой церемонии — на этом посту ее сменит Ольга Бузова. Но что самое неприятное, Кудрявцеву даже не предупредили, что в ее услугах больше не нуждаются: телезвезда узнала новость из СМИ.

Коллеги ведущей не исключают, что ее «увольнение» произошло из-за конфликта с Аллой Пугачевой. В прошлом году к 70-летию Примадонны Кудрявцева пригласила в эфир ее бывших мужей и возлюбленных, чем навлекла на себя гнев влиятельной Аллы Борисовны. Однако, у блогеров другая версия: в Сети замену Кудрявцевой связали с недавним удалением грудных имплантов.

- Нет груди, Лерочка, не будет тебе и микрофончика ведущей. Вот такая жестокая "селяви", - высказалась на своей странице скандальный блогер Лена Миро. - Кудрявцева постарела, все-таки 48 лет. Она сильно сдала внешне, а теперь еще и груди нет. Что в данный момент может предложить премии «Муз-ТВ» гражданка Валерия Львовна Кудрявцева? Да ничего!

По мнению Миро, именно в пышных формах, подчеркнутых эффектными декольте, и заключалось «уникальное торгово-техническое предложение» ведущей телеканалу. У Собчак, например, другие преимущества: «народ любит смотреть, как она хамит другим людям».

- Бузова, сменившая Кудрявцеву, всех раздражает, поэтому смотреть на нее можно бесконечно, - уверена Миро. - А гражданке Кудрявцевой я бы посоветовала переквалифицироваться. Секс-бомбу Лере из себя заново не слепить, так почему бы не стать телесвахой или телекухаркой?

Между тем, телеведущая в соцсетях продолжает рассказывать подписчикам об инциденте с премией. По ее словам, она не ожидала такой «подлости» от друга Армана Давлетярова, который является гендиректором «Муз-ТВ».

- Мы ведь соседи, живем дом-в-дом, мог бы и предупредить, - обратилась Кудрявцева к теперь уже бывшему другу в своем Инстаграме. - Я ничуть не расстроена, и против Оли ничего не имею. Но друзья так не поступают.

leratvleratv
Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
48934 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где Бузова - там скандал»: изгнанная с премии «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева жестко ответила на свою замену

Кудрявцева была старейшей ведущей церемонии, пока ее не сменили на Ольгу Бузову [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось
"Ты, мил человек, стукачок": Губерниев заподозрил Тихонова в доносе на Логинова
Украина на три года запретила въезд российским певцу и флейтисту
Кремль: Путин и Эрдоган обсудят сирийский конфликт "один на один"
Россиян ждет "малиновое" лето - самое идеальное для здоровья людей
NASA: к Земле приближается астероид размером в десять небоскребов
Пассажир взломал сайт авиакомпании и бесплатно летал бизнес-классом
На 8 Марта пользователи рунета будут дарить подарки активнее, чем на другие праздники
Кремль по-прежнему следит за ходом дела об убийстве посла РФ в Турции
Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию
Поймают и накажут: спецслужбы России ищут виновных в "минировании" самолетов
ЕР выступила в защиту жителей поволжских регионов по вопросу строительства ЦбК
Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки
"Он ничем не хуже": Путин назвал Касперского российским ответом Илону Маску
Охранник пытался убить змею и спалил целое здание
Эксперты предупреждают о дефиците машин на российском авторынке
Больничный лист оформят всем, кто находится на карантине из-за коронавируса
Итальянец завез коронавирус в Россию: зафиксирован новый случай заражения
Психолог раскритиковал втягивание детей в школьные поборы
Вылетевший в Дубай самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок
Самолет рейса Москва-Нижний Новгород экстренно вернулся в "Шереметьево"