«Нет груди — нет и премии»: изгнание Кудрявцевой с «Муз-ТВ» связали с удалением имплантов

Скандал с заменой ведущей премии «Муз-ТВ» не стихает который день. Впервые за 15 лет Лера Кудрявцева не будет хозяйкой церемонии — на этом посту ее сменит Ольга Бузова. Но что самое неприятное, Кудрявцеву даже не предупредили, что в ее услугах больше не нуждаются: телезвезда узнала новость из СМИ.

Коллеги ведущей не исключают, что ее «увольнение» произошло из-за конфликта с Аллой Пугачевой. В прошлом году к 70-летию Примадонны Кудрявцева пригласила в эфир ее бывших мужей и возлюбленных, чем навлекла на себя гнев влиятельной Аллы Борисовны. Однако, у блогеров другая версия: в Сети замену Кудрявцевой связали с недавним удалением грудных имплантов.

- Нет груди, Лерочка, не будет тебе и микрофончика ведущей. Вот такая жестокая "селяви", - высказалась на своей странице скандальный блогер Лена Миро. - Кудрявцева постарела, все-таки 48 лет. Она сильно сдала внешне, а теперь еще и груди нет. Что в данный момент может предложить премии «Муз-ТВ» гражданка Валерия Львовна Кудрявцева? Да ничего!

По мнению Миро, именно в пышных формах, подчеркнутых эффектными декольте, и заключалось «уникальное торгово-техническое предложение» ведущей телеканалу. У Собчак, например, другие преимущества: «народ любит смотреть, как она хамит другим людям».

- Бузова, сменившая Кудрявцеву, всех раздражает, поэтому смотреть на нее можно бесконечно, - уверена Миро. - А гражданке Кудрявцевой я бы посоветовала переквалифицироваться. Секс-бомбу Лере из себя заново не слепить, так почему бы не стать телесвахой или телекухаркой?

Между тем, телеведущая в соцсетях продолжает рассказывать подписчикам об инциденте с премией. По ее словам, она не ожидала такой «подлости» от друга Армана Давлетярова, который является гендиректором «Муз-ТВ».

- Мы ведь соседи, живем дом-в-дом, мог бы и предупредить, - обратилась Кудрявцева к теперь уже бывшему другу в своем Инстаграме. - Я ничуть не расстроена, и против Оли ничего не имею. Но друзья так не поступают.

leratv Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где Бузова - там скандал»: изгнанная с премии «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева жестко ответила на свою замену

Кудрявцева была старейшей ведущей церемонии, пока ее не сменили на Ольгу Бузову [видео]