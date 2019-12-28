«Зрелище не для слабонервных»: Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Лера Кудрявцева, которая на днях попала в реанимацию из-за лопнувшего грудного импланта, первое время вела из больничной палаты прямой эфир - показывала и медицинские манипуляции, и навещавших ее звёздных друзей. Поэтому когда телеведущая пропала из Инстаграма, поклонники не на шутку перепугались - где она, что случилось? И вот Кудрявцева вернулась, но фото, которые она продемонстрировала подписчикам, оказались на для слабонервных. Удаленные из груди импланты с вытекающим гелем - таков итог многочасовой операции.

- Зрелище, конечно, неприятное, но решила вам показать для понимания катастрофы, - объяснила знаменитая пациентка. - Я не имею права вас отговаривать от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и внимательно следите за состоянием своих имплантатов. Хочу ещё раз повторить: не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты, менять придётся в любом случае. УЗИ не информативно - делайте МРТ с контрастом.

По словам телезвезды, когда имплант порвался, у нее ничего не болело, не воспалялось, разве что «поехала» форма одной груди. При этом УЗИ показывало лишь скопление жидкости, но не разрыв.

- Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне вычищали четыре часа, - призналась Кудрявцева. - Мой иммунитет 15 лет боролся с инородным телом, и я постоянно ощущала синдром хронической усталости. Пусть пластические хирурги не несут чушь, что все безопасно. Понимаю, это бизнес, многие молчат, да и вообще у насек принято говорить об этом. Но теперь настало время - и говорить надо громко!

leratv Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Кроме того, отвечая в комментариях на вопросы подписчиц, Лера заверила, что больше никакой пластики - будет жить с тем, что дано природой. После откровений ведущей многие ее поклонницы отказались от операции по увеличению груди - именно такого эффекта Кудрявцева и добивалась.

Напомним, звезда решилась на признание, когда попала в больницу. Тогда-то Кудрявцева и сообщила подписчикам, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге сделала операцию по увеличению груди. «В сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить», - поделилась звезда. Но на днях выяснилось, что уже пять-шесть лет как левый имплант порван и протекает, заливая гелем все внутренности. Операцию по удалению имплантов Кудрявцева назвала очень агрессивной.

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