"Где Бузова - там скандал": изгнанная с премии «Муз-ТВ» Лера Кудрявцева жестко ответила на свою замену.

Для поющей ведущей сегодня счастливый день: взята новая высота - Ольгу пригласили в состав ведущих одной из крупнейших музыкальных премий страны. Церемония вручения наград «Муз-ТВ» состоится 5 июня уже в 18-й раз, а сейчас объявлена четвёрка «хозяев премии». Наряду с Ксенией Собчак и Максимом Галкиным, которые выступают в роли ведущих последние 10 лет, встречать гостей будут Александр Ревва и Ольга Бузова. Она - дебютантка премии, которую взяли вместо 48-летней Леры Кудрявцевой.

Между тем, для самой Кудрявцевой эта новость оказалась сюрпризом: она уверяет, что ее даже не предупредили. И это притом, что Лера являлась старейшей ведущей премии и пропустила ее лишь однажды - в 2018 году в связи с рождением дочки. Такой расклад, при котором работодатель не оповестил сотрудницу об изменениях, Лера назвала подлостью. Тем более, что с каналом ее связывали тёплые отношения.

- Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос - а есть ли вообще дружба? - высказалась телеведущая в своём Инстаграме, изобразив жестом кавычки на слове «друг».

Тем временем Ольга Бузова делится с подписчиками радостью, возможно, даже не подозревая, что вновь невольно стала участницей скандала.

- Это будет самая горячая премия за все 18 лет! - обещает поклонникам новоиспечённая ведущая, а злопыхателей предупреждает: Кстати, любимые артисты, кто там меня обижал? Готовьтесь, я же буду вас объявлять!

И действительно, Бузова больше других пережила нападки коллег. Многие именитые артисты, несмотря на верхние строчки ее хитов в чартах, до сих пор недовольно кривятся при упоминании Ольги - мол, она-то нам точно не конкурент: петь не умеет, выскочка. Поэтому поющая ведущая уже выработала иммунитет к передрягам.

Лера являлась старейшей ведущей премии и пропустила ее лишь однажды - в 2018 году в связи с рождением дочкиФото: Иван ВИСЛОВ

- Знаешь, я привыкла: стоит мне где-то появиться, я сразу всем мешаю. Это уже традиция: где Бузова - там скандал, хотя я никого первая не трогаю, - ещё год назад признавались звезда «Дома-2» в интервью заклятой подруге Ксении Собчак.

К слову, сама Собчак появление Бузовой в четверке ведущих назвала «революцией» и откровенно заявила, что такая конкуренция заставляет ее держать себя в тонусе:

- Я не думаю о том, что я уже 10 лет ведущая «Премии Муз-ТВ» и ветеран сцены - как видим, могут раз и одним мазком даже ветерана подвинуть! Поэтому нужно всегда быть в тренде и не стареть душой, - призналась Собчак.

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Ольга Бузова станет ведущей премии Муз-ТВ вместо Леры Кудрявцевой

Утром 3 марта в ресторане "Турандот" состоялся пресс-завтрак, посвященный предстоящей премии Муз-ТВ. В этом году большой музыкальный праздник состоится 5 июня на новой площадке - "ВТБ Арена", и судя по всему, в нем примут участие Валерия, Юлия Зиверт, Егор Крид (именно эти артисты блистали перед камерами на завтраке). Еще четверо знаменитостей выступят в роли ведущих: "ветераны" премии Ксения Собчак и Максим Галкин (он впервые за много лет пропустил утреннюю встречу со СМИ), а также Александр Ревва и Ольга Бузова. Для певицы это будет дебют в роли ведущей церемонии - на этом месте Оля сменила Леру Кудрявцеву. (подробности)