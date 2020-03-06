Яйцо маслом не испортишь

Мы недавно с ребятами попытались укрыться от глобального потепления в Карелии - не удалось. Температура плюсовая, дождь со снегом, ветер, реки вскрылись, замучились мы на снегоходах водные преграды перепрыгивать. И главное - никакого ощущения, что вокруг Карелия: все вокруг какое-то серое, мутное.

Зато под занавес, уже перед выездом домой, хорошо окунулись в местный колорит в петрозаводском ресторане «Карельская горница». Там масса всего вкусного - медвежатина, лосятина, рыба разная, соленья, грибы, ягоды, настойки.

Меня сразу заинтересовали калитки с рисом и яичным маслом. Ну про калитки вы и так все знаете - здешние открытые пирожки. Бывают с рыбой, картошкой, ягодами, рисом. А вот что такое яичное масло? Прямо в ресторане и выяснил, а дома приготовил.

Все просто. Яйца отвариваем вкрутую, лучше с небольшим запасом времени, чтобы они были совсем твердыми, - нам их потом измельчать придется. Можно ножом. А можно, как мне в ресторане показали, на терке.

Теперь масло. Оно должно быть мягким, только в этом случае удастся хорошенько перемешать его с яичной крошкой. Кое-где его даже растапливают и прямо в него, жидкое, добавляют яйцо. Потом масло надо остудить, но использовать его, конечно, нужно, пока оно еще мягкое.

Как использовать? Можно просто намазать на кусок хлеба - уже вкусно будет. Лучше, конечно, на открытый пирожок (в идеале - калитку). Блины с таким маслом тоже чудо как хороши.

Можно рецепт чуть усложнить: вместе с яйцом добавить мелко-мелко нарезанной зелени. Или, к примеру, сухих хлопьев перца чили. Это уже будет совсем не по-карельски, но тоже ничего.

Хотя мне все-таки больше нравится именно классический вариант: яйцо и масло. Так оно более эпично, скрепно.