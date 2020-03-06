4 лучших ресурса для организации путешествий: советы для тех, кто устал от российской зимы

Поэтому специально для тех, кто устал от российской зимы и хочет немного развеяться, мы подготовили статью о лучших ресурсах для организации путешествий в заморские страны и не только.

Открывает наш список уникальный онлайн-сервис Iberostar, с помощью которого можно забронировать отдых в лучших отелях Испании, Средиземноморского побережья, Америки, Европы и Карибского бассейна. Всего в сети компании насчитывается более 110 четырёхзвёздочных и пятизвёздочных отелей в 17 странах мира. На официальном сайте Иберостар можно насладиться виртуальным путешествием по каждому из них и выбрать подходящий номер. А с помощью специальной опции My Room Online можно ознакомиться с понравившимся номером и узнать всю информацию о его комплектации, вплоть до вида из окна. Также при выборе отеля Иберостар на сайте можно сразу обозначить свои пожелания к отдыху: это может быть как отдых с детьми, так и отель “только для взрослых”, режим “всё включено” или же эксклюзивное обслуживание. Кроме того, Вы можете максимально конкретизировать параметры поиска, указав, например, возможность занятий велотуризмом, дайвингом, посещения SPA-салонов и многое другое. Ознакомиться с полным списком предложений от компании и получить актуальные промокоды Иберостар вы всегда можете на нашей странице.

Следующим в нашем списке стоит Booking.com – один из самых известных онлайн-ресурсов по бронированию номеров в отелях и гостиницах, мест в хостелах, а также апартаментов по всему миру. За время своего существования на рынке компания успела не только завоевать безупречную репутацию и доверие клиентов, но и создала оптимальную систему поиска подходящего варианта жилья в отпуске. Так, для того, чтобы найти свой идеальный вариант, Вам достаточно указать лишь желаемые город, дату, тип размещения и стоимость, после чего отобразившиеся результаты поиска можно отсортировать по районам города и рейтингу. Кроме того, критерии поиска можно максимально конкретизировать, указав сферу своих интересов (например, фотографирование, горные лыжи, достопримечательности, рестораны и другое) или обозначив параметры отбора (например, бесплатный Wi-Fi, трансфер, номер для некурящих, наличие стиральной машины, телевизора, возможность посещения бассейна и другое). Дополнительным бонусом является ссылка на оптимальный маршрут проезда к цели путешествия, которая приходит пользователю вместе с подтверждением бронирования в электронном письме. Полный список предложений сервиса, а также скидочные промокоды Booking находятся на странице компании на нашем сайте.

Если говорить об удобных ресурсах по поиску и бронированию авиабилетов, то нельзя не сказать и о компании Skyscanner. Сервис не занимается продажей билетов напрямую, а является посредником между клиентами и авиакомпанией или агенством, поэтому как таковые промокоды Скайсканнер в природе не существуют, однако сэкономить на покупке можно, если знать некоторые хитрости. Так, например, помимо стандартного поиска билетов с указанием конкретного направления и даты перелёта, существует несколько дополнительных опций. Одной из самых популярных из них является опция “календарь низких цен Скайсканнер”, которая позволяет указывать в поиске не конкретные даты, а весь месяц или вообще воспользоваться опцией “Самый дешёвый месяц”. Конечно, это возможно только в том случае, если Вы не ограничены в датах путешествия. Другая удобная опция “Везде” помогает найти дешёвые билеты Скайсканнер из Вашего города в любую точку мира. Для этого поле “Куда” в форме поиска необходимо оставить пустым. Даты в этом случае также можно не указывать. Кроме того, помните, что покупать билеты выгоднее всего заранее, примерно за 6 недель до полёта. Все актуальные акции Скайсканнер Вы всегда можете найти на нашей странице.

Ну и завершает наш список популярных ресурсов компания Tez Tour – один из крупнейших международных туристических операторов на российском рынке. Если Вы любите путешествовать по самым разным уголкам нашей планеты, но времени на самостоятельное планирование поездки и сбор пакета документов катастрофически не хватает, то для Вас очень кстати придётся услуга подбор тура Тез Тур! Турагенство профессионально организовывает поездки по множеству направлений с учётом всех пожеланий и предпочтений своих клиентов. Ну а прилично сэкономить на поездке помогут горящие туры Тез Тур. Однако в случае покупки таких путёвок будьте внимательны с направлениями, для которых требуется наличие визы в загранпаспорте. А для тех, кто привык планировать свой отпуск заранее, существует раннее бронирование – в зависимости от направления путёвки и времени, которое остаётся до поездки, можно также забронировать отпуск по сниженной цене. Промокоды Тез Тур и другие акции от компании всегда можно найти на нашем сайте.

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