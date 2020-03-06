2020-03-06T15:00:02+03:00
Политика

Эксперт: Москва добилась мира, Анкара сохранила лицо, американцы проиграли

Глава Центра Среднего и Ближнего Востока РИСИ Владимир Фитин прокомментировал итоги соглашений, достигнутых Путиным и Эрдоганом
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
После многочасовых переговоров, которые в Москве 5 марта провели президенты России и Турции, было объявлено о том, что огонь в Идлибской зоне на севере Сирии будет прекращен.После многочасовых переговоров, которые в Москве 5 марта провели президенты России и Турции, было объявлено о том, что огонь в Идлибской зоне на севере Сирии будет прекращен.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После многочасовых переговоров, которые в Москве 5 марта провели президенты России и Турции, было объявлено о том, что огонь в Идлибской зоне на севере Сирии будет прекращен. Перестанут гибнуть люди, разрушаться дома, расти толпы беженцев. Так это или не так, и каковы главные последствия для региона и для Европы по итогам достигнутых двумя лидеров соглашений — об этом мы спросили авторитетного эксперта Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Владимира Фитина.

- Что главное в договоренностях Москвы и Анкары?

- Остановлены военные действия в Идлибе.

- Насколько долговременная история?

- Гарантировать ее протяженность никто не может. Уже бывали договоренности по зонам деэскалации. И отдельные по Идлибу - осенью в Сочи. И вот сейчас после резкой вспышки напряженности очень важна именно эта договоренность. В дальнейшей перспективе Сирия будет стремиться к тому, чтобы ликвидировать этот анклав, возглавляемый откровенными террористами. Поскольку ни одна суверенная страна не может такое долго терпеть.

- Кому выгоднее договоренность — нам, туркам или сирийцам?

- Здесь нет откровенно выигравших или проигравших. Переход к прямому вооруженному противостоянию не в интересах ни России, ни Турции.

- Что Россия сохранила за собой?

- Совместного патрулирования в этой зоне совместного не было вообще. Это новая вещь. Самое важное — сохранены те достижения сирийской армии, которая она приобрела за период своего наступления в Идлибе. Фактически заняв половину провинции. Потому под контролем правительства Сирии сохраняются все новые завоеванные части своей страны. Это самое важное.

- То есть, можно считать, что договоренности все таки в нашу пользу?

- Трудно сказать. Для Турции тоже было важно ликвидировать это серьезнейший вопрос, который использовала оппозиция, чтобы уменьшить влияние Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие».

- Эрдоган избежал дальнейшей гибели своих солдат в Идлибе?

- Ну конечно. Для Анкары это неожиданно. Гибель нескольких десятков их военнослужащих — болезненная тема для Турции. И оппозиция ее активно использовала. Чтобы уменьшить влияние Эрдогана. Большие потери турецких военнослужащих — слишком серьезная тема.

- Значит, Москва может записать в актив итоги эти переговоров. Как и Дамаск?

- Территории, занятые Сирией, остаются под ее контролем. Это важное продвижение вперед. В решении вопроса ликвидации террористических группировок, которые остаются на севере Сирии.

- Что дальше за этими договоренностями последует?

- После достижения каждой из договоренностей они какое то время соблюдаются. Прогнозировать тут сложно. Сейчас никто не заинтересован в возобновлении кровопролития. Ни Евросоюз, ни Турция с Россией, ни Сирия. Единственный, кто заинтересован в том, чтобы все продолжалось — наши американские партнеры. Которые мечтают вбить клин между Турцией и Россией. К счастью, им этого не удавалось до сих пор.

- Дипломатия победила войну?

- Москве удалось добиться мира. Анкара сохранила лицо. Дамаск фиксирует территории, которые вернул. И Европа защищена от новых толп беженцев. В плюсе все, кроме американцев.

Путин: «Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутаты Госдумы приняли законопроект ЕР о "народном бюджете"
В Госдуме в первом чтении принят законопроект «Единой России» о народном бюджетировании, который позволит гражданам более активно влиять на принимаемые решения, как на муниципальном, так и на региональном уровнях
Депутат Михаил Дегтярев – о конкурсе «Лидеры России. Политика»: Вкладывать убеждения в головы участникам не будем. Дадим знания!
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, почему согласился стать наставником проекта
Новости 24
AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта
Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе
Евровидение могут провести по "альтернативному сценарию" из-за коронавируса
В России хотят запретить высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет
В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев
Минтруд объяснил порядок оплаты больничных гражданам на карантине
Курс евро поднялся выше 77 рублей
МИД требует от Испании отказать США в экстрадиции россиянки
МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома