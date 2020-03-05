2020-03-05T20:47:26+03:00
Политика

Путин и Эрдоган вновь остановили войну в Сирии

Президенты России и Турции подписали новый меморандум по Идлибу
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Сначала президенты России и Турции три часа общались один на один, потом к ним присоединились члены делегацийСначала президенты России и Турции три часа общались один на один, потом к ним присоединились члены делегацийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Шесть часов продолжались в Кремле переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Сначала президенты России и Турции три часа общались один на один, потом к ним присоединились члены делегаций — министры обороны, иностранных дел, представители спецслужб двух стран. И если поначалу позиции сторон были так далеки, что ни о каких итоговых заявлениях для прессы не могло быть и речи, то через эти самые шесть часов лидеры неожиданно для всех вышли к журналистам.

- Мы обсудили сегодня весьма острую ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, - сказал Путин. - Всего с начала этого года было зафиксировано 15 попыток напасть из Идлиба на нашу базу Хмеймим. Фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление военных действий. Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз.

Президент России заявил, что согласован совместный документ, который огласят министры иностранных дел двух стран.

- Эти договоренности послужат хорошей основой для боевых действий в Идлибе, - сказал Путин. - Создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирии.

Шесть часов переговоров в Кремле прекратили военные действия в Сирии Фото: REUTERS

Шесть часов переговоров в Кремле прекратили военные действия в СирииФото: REUTERS

- Сотрудничество между нашими странами сыграло беспрецедентную роль в решении этого вопроса, - подтвердил Эрдоган. - Сегодня в полночь будет введен режим прекращения огня. Наша задача заключается в том, чтобы еще не усугублять ситуацию в этом регионе.

После этого министры иностранных дел зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нем оговаривалось уже озвученное прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Шесть часов переговоров в Кремле прекратили военные действия в Сирии, как когда-то это случилось после таких же тяжелых переговоров в Сочи.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин - Эрдогану: Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует нашего личного разговора

Встреча Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана была иллюстрацией поговорки про гору, которая не идет к Магомету. Президент Турции настаивал сначала на проведение 5 марта в Стамбуле четырехстороннего саммита по Сирии, но Путин, Меркель и Макрон в разных выражениях отказались ехать. В разгар коронавирусной эпидемии и по ряду политических причин лететь в гости к Эрдогану желающих не нашлось. После этого он пытался организовать у себя переговоры с Путиным один на один, но и тут не преуспел. И в итоге сам прилетел в Москву. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ПМЭФ в 2020 году не будут проводить из-за ситуации с коронавирусом
Путин: Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии
В Госдуме объяснили, как США маскирует отставание от России в разработке ядерного оружия
Переговоры Путина и Эрдогана завершились: достигнуты соглашения по Идлибу
В Сербии рассказали о попытках остановить строительство «Турецкого потока»
Роналдиньо и его брата задержали за подделку парагвайского паспорта
Силуанов назвал «отмирающие» профессии в России
National Interest сообщил о «кошмаре» для ВМС США
Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков
В Госдуме отметили, что работники только выиграют от новой системы оплаты больничных
В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана
Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга
В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий
На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК
Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной
В России Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось