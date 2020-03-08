2020-03-08T03:58:58+03:00
Туризм

Коронавирус в Турции, последние новости на 8 марта 2020 года: в страну не пускают туристов из Китая, а в отелях дезинфицируют дверные ручки и пульты

Турецкие власти успешно предотвращают проникновение «китайского вируса» в страну, где еще не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Мы собрали последние новости про коронавирус в Турции на 8 марта 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турция вовремя закрыла границы с Ираном, где зафиксирована вспышка коронавирусаТурция вовремя закрыла границы с Ираном, где зафиксирована вспышка коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Китайский» коронавирус в Турцию пока не проник, с начала вспышки заболевания в Китае и по нынешний день, 8 марта 2020 года, в стране лабораторно не подтвержден ни один случай заражения. Тесты сдали несколько тысяч человек, все отрицательные.

Турецкие власти принимают жесткие меры, дабы не пустить инфекцию на свою территорию. Например, в страну запрещен въезд туристам с любым гражданством, которые за последние две недели побывали в Китае, Иране, Южной Корее, Иране или Италии.

Пассажиров самолетов проверяют тепловизорами. Обязательное медицинское обследование проходят все, кто возвращается с хаджа из Саудовской Аравии.

В Турцию коронавирус пока не проник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Турцию коронавирус пока не проникФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кроме того, Турция на время эпидемии закрыла границы с Ираном, Ираком, Китаем, Италией и Южной Кореей. Сообщая о том, что в стране пока никто не заразился коронавирусом, глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа выразил недовольство тем, как «медленно реагирует» на вспышку заболевания Евросоюз, отметив, что Европа таким образом «подвергает Турцию риску».

Внутри страны тоже предпринимаются беспрецедентные меры. В частности, персоналу всех турецких отелей предписано регулярно дезинфицировать открыты поверхности в зонах отдыха постояльцев, дверные ручки, а также пульты от телевизоров и кондиционеров.

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Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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