Коронавирус в Турции, последние новости на 8 марта 2020 года: в страну не пускают туристов из Китая, а в отелях дезинфицируют дверные ручки и пульты

«Китайский» коронавирус в Турцию пока не проник, с начала вспышки заболевания в Китае и по нынешний день, 8 марта 2020 года, в стране лабораторно не подтвержден ни один случай заражения. Тесты сдали несколько тысяч человек, все отрицательные.

Турецкие власти принимают жесткие меры, дабы не пустить инфекцию на свою территорию. Например, в страну запрещен въезд туристам с любым гражданством, которые за последние две недели побывали в Китае, Иране, Южной Корее, Иране или Италии.

Пассажиров самолетов проверяют тепловизорами. Обязательное медицинское обследование проходят все, кто возвращается с хаджа из Саудовской Аравии.

В Турцию коронавирус пока не проникФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кроме того, Турция на время эпидемии закрыла границы с Ираном, Ираком, Китаем, Италией и Южной Кореей. Сообщая о том, что в стране пока никто не заразился коронавирусом, глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа выразил недовольство тем, как «медленно реагирует» на вспышку заболевания Евросоюз, отметив, что Европа таким образом «подвергает Турцию риску».

Внутри страны тоже предпринимаются беспрецедентные меры. В частности, персоналу всех турецких отелей предписано регулярно дезинфицировать открыты поверхности в зонах отдыха постояльцев, дверные ручки, а также пульты от телевизоров и кондиционеров.

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