2020-02-23T16:32:25+03:00
В мире

Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса

В Исламской Республике число погибших от китайской пневмонии достигло 18 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавирусаТурция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Турция закрывает границу с Ираном, где было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом нового типа. Вслед за Анкарой такое же решение принял Афганистан. Ирак решил закрыть один из КПП.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на границе с Ираном. Такие меры приняты на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз.

В Ираке губернатор провинции Майсан на юго-востоке страны распорядился полностью закрыть пункт погранперехода с Ираном аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, в Иране число погибших от коронавируса нового типа за сутки увеличилась больше, чем вдвое. От китайской пневмонии в стране погибли 18 человек. Таким образом, в Исламской Республике самое большое число смертей за пределами Китая. Как сообщал сайт kp.ru, иранские власти обвиняют западные СМИ в разжигании панических настроений в связи с распространением болезни, якобы с помощью таких материалов Запад пытался помешать проведению выборов в Иране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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