Переводчик сериала "Ведьмак" рассказал, как менял слова в хите "о чеканной монете"

О ПЕРЕВОДЕ «ВЕДЬМАКА»

- Я работал над дублированной версией этого сериала, и совершенно не ожидал, что песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» так рванет. Но внезапно началось какое-то безумие: ее перепевали в интернете, исполняли на «Вечернем Урганте»… У меня сначала было «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, он друг человека» - в оригинале было «toss a coin to your Witcher, a friend of humanity» - но потом я заменил на «зачтется вам это». Было много разных версий, но мне не хотелось, чтобы это звучало слишком попрошайнически. Вообще Лютик был самым нелюбимым моим персонажем - с ним было больше всего возни, слишком он болтливый, еще и постоянно поет. Песни всегда трудно переводить, а баллады Лютика в особенности: в оригинале они подчеркнуто простонародные, для исполнения в тавернах, там есть нарочито неуклюжие места, и все это надо было сохранять.

Переводчик Сергей Козин

Перевод «Ведьмака» - работа для меня уникальная, потому что впервые пришлось столкнуться с такой огромной вселенной. Нам помогал консультант, знающий все книги наизусть, очень полезными оказались правки от Netflix - этот проект мониторил их координатор, который, к счастью, великолепно знает русский, рекомендации у него были очень разумные. И еще: по идее, переводя этот сериал, нужно было опираться на существующий перевод романа Анджея Сапковского. А опираться на него очень непросто: русская версия стилистически радикально отличается от кино. В книге у героев очень колоритная, яркая речь, а в сериале - абсолютно нейтральный английский язык. Ведьмак в исполнении Генри Кэвилла вообще почти не разговаривает, а в книге он, наоборот, очень разговорчив и любит хорошую грубую шутку. В книге много мужского юмора и казарменного духа: «год этот тянулся, как вонь за народным ополчением», и так далее, а американский текст в большинстве случаев сильно сглажен. Мне пришлось лавировать, придумывая что-то среднее.

Кстати, перевод Евгения Вайсброта - очень хороший, остроумный, но я не знаю польского и не читал «Ведьмака» в оригинале, так что для меня до сих пор загадка - сколько Вайсброт в перевод книги внес от себя. «Слух прошел, будто эти люди втихую убедили ведьмака не тратить времени на всякие там фигли-мигли и чары, с ходу прибить упырицу, а королю сказать, что, мол, чары не подействовали, что-де доченька свалилась с лестницы – несчастный случай на производстве». Вот интересно, был у Сапковского «несчастный случай на производстве», или нет?..

О ПЕРЕВОДИМОЙ И НЕПЕРЕВОДИМОЙ ИГРЕ СЛОВ

- Есть шутки, которые переводить легко - сам язык помогает. В новой «Семейке Аддамс» герои спускаются в whine cellar. Whine по-английски - «хныканье», там они наслаждаются сохраненными со старинных времен стонами, рыданиями и завываниями. И, конечно же, это игра с wine cellar - погребом, где хранятся старые вина. В русском вполне естественно было перевести это как «погреб вин» - там люди хнычут, осознавая свою вину.

Но есть при этом шутки, которые перевести невозможно. В фильме «Персонаж» (Stranger Than Fiction) герой Уилла Феррелла приносит героине Мэгги Джилленхол, кондитеру, набор из разных сортов муки и говорит I bought you flours. Буквально - «Я купил тебе муки», но по-английски это звучит еще и как «Я купил тебе цветов» (flowers). Чем отличается перевод фильмов от перевода книг: в книге ты можешь заменить «неберущийся» каламбур любым другим, если он подходит по контексту. В кино же отступать некуда: всё показано на экране и фантазировать приходится в строго очерченных рамках. Я мучился с этой фразой очень долго, и не придумал тогда, как перевести эту игру слов. Наверное, сейчас, четырнадцать лет спустя, сделал бы что-нибудь про «любовные муки»…

В «Зеленой книге» малообразованный герой Вигго Мортенсена говорит пианисту Дону Ширли: «Когда ты меня нанял, жена пошла и купила твою пластинку. Про сироток (orphans). Там на обложке еще дети сидят у костра». Ширли отвечает: «Это не про сироток. Это вариации на темы французской оперы про Орфея (Orpheus) в аду, и там сидят не дети, а демоны вокруг адского пламени». И действительно, я нашел обложку - на ней слово Orpheus написано таким шрифтом, что его можно прочесть как угодно, и картинку с костром тоже можно интерпретировать как пожелаешь, если не присматриваться. Я перевел как «хор фей».

Такое встречается на каждом шагу. На «Паразитах» я делал литературный перевод с подстрочника. Там есть момент, когда богатая героиня просит служанку приготовить блюдо, которое называется «чапагури», потому что его обожает ее сын. Стали разбираться, что это такое. Оказалось, это студенческий самодельный фаст-фуд, который едят в общагах. Смешиваются два вида лапши быстрого приготовления, одна называется «Чапагетти», с соусом из черных бобов, другая - «Неогури», типа удона со вкусом морепродуктов. Ну, совсем грубо говоря - это как «Доширак» смешать с «Роллтоном». Смешно, конечно, что такую пищу полюбил ребенок из семьи миллионеров. Как это перевести? «Дошироллтон»? Но в Корее нет «Роллтона». Я хотел сохранить «чапагури», тем более, там даже в саундтреке одна композиция так называется, но в итоге взяли версию из английских субтитров, где перевели попросту the ramdon, «рамен» + «удон».

Проблемы возникают даже с именами героев. У героя Микки Рурка в «Рестлере» прозвище The Ram. Буквально это значит Баран, и это обыграно даже в его костюме - на штанах нарисованы бараны с рогами. Это в фильме обыгрывают в своих репликах и комментаторы рестлерских турниров. В какой-то момент героя даже сравнивают с жертвенным агнцем. Но «баран» по-русски звучит не очень хорошо, и его предлагали назвать Тараном. Я настоял на Баране, меня за это потом критиковали, но… Речь в фильме ведь о рестлинге, в этом виде зрелищ не предполагается интеллектуальных псевдонимов. Да, бараны тупые, но в фильме и это обыграно - герой с такой кличкой оказывается нежным и ранимым, это тоже работает на раскрытие образа…

Должны ли в принципе переводиться на русский имена персонажей – вообще вопрос непростой. Я считаю, что если на смысле имени многое завязано – надо за этот смысл бороться. Когда-то я убедил коллег, что героиню мультфильма «Вольт», кошечку, которую в оригинале зовут Mittens, по-русски надо звать не Миттенс, а Варежкой. Потому что для русского ребенка «Миттенс» - это просто набор букв. Убедил. О ТОМ, ПОЧЕМУ БОРОДАТЫЕ ГЕРОИ - ВСЕГДА БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Вот так выглядел в файле перевод песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которую вскоре запела вся страна.

- Вообще на крупных релизах иностранные студии следят за русским переводом. Конечно, и у всех российских прокатчиков есть свои люди, которые следят за точностью, но периодически появляются иностранцы, которые контролируют наших контролеров. Обычно они знают русский. А если не знают, у них есть надежные русскоязычные товарищи, которые им подсказывают, какая шутка удалась, а какая - нет.

Но это не проблема. Куда сложнее, например, «укладка» реплик - фразы ведь должны не просто быть точно переведены, нужно, чтобы при дубляже русская фраза «вписывалась» в движения губ актера. Ты следишь, чтобы реплика была не длиннее и не короче оригинальной. Чтобы на месте были смыкания: когда мы произносим «б», «в», «т», «д», «о», «а», у нас определенным образом открывается и закрывается рот. Это порой создает колоссальные проблемы. Ты либо подбираешь синонимы, либо просто используешь «закадр»: в оригинале герой произносит фразу, затем поворачивается спиной и молчит, а в дубляже он продолжает говорить, когда его лица уже не видно, тут переводчик может буквально на повороте доносить все смыслы. Всегда большая радость, когда персонаж бородатый или усатый, и его рта за волосами толком не видно. А самое ненавистное - когда в фильме говорят много, медленно и все время на крупных планах.

Простого перевода на самом деле не бывает. Разговорные французские комедии - это довольно тяжело, французы очень болтливые, но, с другой стороны, у них губы движутся так быстро, что на артикуляцию уже никто не обращает внимания. А в англоязычных фильмах говорят меньше, но английский язык очень емкий, там в несколько слогов может быть вложено много смысла, и ты в результате сидишь над тремя фразами три часа… По-настоящему простой фильм у меня был только один - «Древо жизни» Терренса Малика, и только потому, что там очень мало говорят, а когда говорят, в основном голос звучит за кадром.

Иногда бывает, что присылают фильм, ты его переводишь, а потом появляется новая, перемонтированная версия. Так было с фильмом Джордана Пила «Мы». Некоторые жаловались, что не очень поняли, что хотел сказать автор. Я с ними не согласен, но могу заметить, что в первом варианте все было еще более туманным - потом, видимо, студия заставила режиссера сделать картину более внятной для зрителя.

Так выглядят монтажные листы, с которыми обычно работает переводчик (это листы к фильму Джордана Пила «Мы»). Справа - оригинал (часто в нем специально для переводчиков объясняются непонятные термины), слева - готовый русский вариант

О ПИРАТСКИХ ПЕРЕВОДАХ В ИНТЕРНЕТЕ

- По поводу «Зеленой книги» мой друг написал в фейсбуке: «Чудовищный перевод! Отвратительные ляпы! Там есть момент, когда Дон Ширли рассказывает, как мучительно учился играть на рояле - а Виллалонга ему отвечает: «Ты что, тюлень, чтобы тебя дрессировали?» А перевели «Ты что, печать?» (В английском «тюлень» и «печать» пишутся и произносятся одинаково - seal. - Ред.) Я, конечно, на секунду похолодел, тут же на всякий случай в ужасе проверил - нет, конечно, в моем переводе был «тюлень». А «печать», как выяснилось, была в пиратской версии, которую мой друг и смотрел.

Я даже не считаю нужным сравнивать официальные и пиратские переводы. Да, во времена нашей молодости пираты были благородными разбойниками, и более того, культуртрегерами. Но в 80-е и начале 90-х они ни у кого не крали - переводили и выпускали на кассетах то, что официально в СССР и России не выходило в принципе. Горчаков, Михалев, Володарский и прочие классики жанра работали в ужасных условиях, переводили по два фильма в день, безо всяких монтажных листов, на слух, зачастую ошибались, но у них были харизма и вдохновение, ну, и они были круты просто самим фактом своего существования. А сейчас в пиратстве нет никакого благородства - это просто воровство. И уровня профессионального тоже нет, а зачастую нет и мозгов. Каким бы посредственным ни был официальный перевод, он все равно будет лучше пиратского, потому что его делают профессионалы, и делают не на коленке - серьезные прокатчики всегда контролируют качество. О ДУРАЦКИХ РУССКИХ НАЗВАНИЯХ ФИЛЬМОВ

- За всю свою карьеру переводчика я придумал только два русских прокатных названия. Фильм «Lakeview Terrace» с Сэмюэлом Л. Джексоном перевел как «Добро пожаловать в Лэйквью», и французскую комедию с Жаном Дюжарденом Les infidиles, «Неверные», предложил назвать «Право на «лево». Во всех остальных случаях названия придумывали маркетологи в российских прокатных компаниях. Благодаря им, например, Karate Kid стал «Каратэ-пацаном», а название Kick-Ass перевели как «Пипец» - хотя тут, кстати, удачно подошло, если учесть стилистику фильма и образ главного героя. Но потом чудесный фильм Эдгара Райта The World’s End, «Конец света», в России назвали «Армагеддец». Я был против, но…

Да, русские прокатные названия бывают странными, или, наоборот, выглядят примитивными в сравнении с оригиналом, но… Есть одна компания, которую основали настоящие киноманы, они сами всегда очень возмущались, когда иностранным фильмам присваивали «дурацкие» названия. А потом столкнулись с фильмом The Men Who Stare at Goats. И вдруг осознали, что если они выпустят его в прокат под точно переведенным названием «Мужчины, которые пялятся на коз», сборы у них будут ноль, несмотря на то, что там играют Джордж Клуни, Кевин Спейси и много других звезд. Поэтому они, скрепя сердце, выпустили его как «Безумный спецназ» - и сработало, люди пошли в кино. Ну и в конце концов, название-то не врущее: в фильме действительно спецназ, действительно безумный.

ОБ ИМЕНАХ АКТЕРОВ

- Раньше мы многие имена произносили неверно. Сандру Буллок упорно именовали «Баллок», Юэна МакГрегора называли «Эваном» или даже «Иваном», Джейсона Стейтема - «Стэтхемом», Эштона Кучера - «Катчером». Все это постепенно выровнялось. Но, видимо, мы никогда уже не привыкнем называть Скарлетт Йоханссон Джохэнссон, с ударением на втором слоге, хотя именно так произносят ее фамилию американцы. И Софию Лорен будем называть на французский манер Софи Лорен, с ударением в фамилии на втором слоге, хотя правильно - на первом. И еще вряд ли начнем ставить ударение на первый слог в фамилии Шарлиз Терон, хотя сама она, как и все англоговорящие, ставит его именно туда.

ОБ ОШИБКАХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

- Как человек, который ошибался сам, я не очень люблю обсуждать чужие ошибки. Мне, правда, обычно везло, мои ляпы удавалось выловить вовремя. Но в принципе, конечно, переводчики ошибаются довольно часто. Иногда люди просто плохо знают язык, но чаще всего просто чего-то не понимают, не улавливают нюансов.

В фильме «Хижина в лесу», например, был прекрасный момент: обдолбанный герой видит девушку, которая перекрасилась в блондинку, и спрашивает: You went grey? - «Ты поседела?» В русском дубляже он спрашивает: «Ты посерела?» Или был фильм «Из Парижа с любовью» с Джоном Траволтой и Джонатаном Рис-Майерсом, там про одну девушку говорят: She can’t even screw a light bulb, «Она не может даже лампочку вкрутить». Перевели «Она не любит делать это при свете». Переводчик отвлекся на сленговое значение глагола to screw, «закручивать» - «заниматься сексом». В данном случае, к счастью, это попалось мне на глаза, и я успел эту фразу исправить для прокатной версии фильма…

Но я считаю, что больше вреда не от таких всем заметных курьёзных случаев, а от незаметного упрощения текста, когда переводчик ленится обрабатывать нюансы, случайно убирает важные для характеристики героев вещи, сглаживает как утюгом всякие непонятные ему неровности, в которых, может, и есть весь настоящий смысл сцены. Таких ошибок вы, скорее всего, не заметите во время просмотра, но они могут очень сильно менять впечатление от фильма. Поэтому киноперевод – работа для неленивых и внимательных.

О ТОМ, КАК СТАТЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ

- Я хотел этим заниматься, еще когда учился в инязе. И, еще учась там, устроился в компанию «Централ партнершип», где ходил и ныл: «Ну дайте мне что-нибудь перевести!» В конце концов мне позволили переводить артхаусные фильмы, которые шли в кинотеатре «35 мм», потом позвали на Московский кинофестиваль, где я зацепился. Тогда там картины еще шли не с субтитрами - я сидел в будочке и переводил вживую с монтажных листов, которые заранее исписывал вариантами перевода. Потом начал делать субтитры, а первый фильм, который я перевел для дубляжа, был «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх» в 2008-м. Ну, и с тех пор переводил когда меньше, когда больше, порой по 15-20 фильмов в год.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Козин родился в 1979 году. Окончил Московский государственный лингвистический университет (он же ИнЯз имени Мориса Тореза). Переводами фильмов с английского и французского языков занимается с 2001 года. Среди 200 переведенных им фильмов, кроме упомянутых в статье - «Париж, я люблю тебя», «Вики, Кристина, Барселона», «Хатико», «Антихрист» Ларса фон Триера, «Смурфики», «Артист», «007: координаты Скайфолл», «Спектр», «Мачо и ботан», «Третий лишний», «Новый человек-паук», «Волк с Уолл-стрит», «Тайная жизнь домашних животных», «Мертвые не умирают», «Необыкновенное приключение доктора Дулиттла».