Главный приз кинофестиваля «Дух огня» достался «Преступному человеку»

Киносмотр «Дух огня» подвел свои итоги в Ханты-Мансийске. В этом году в фестивале приняли участие фильмы более чем из 15 стран мира.

Главный приз международного кинофестиваля «Золотая тайга» (и 600 000 рублей) достался фильму «Преступный человек», режиссеру Дмитрию Мамулия.

- Эта картина, вдохновлённая мотивами произведений Толстого и Достоевского и в то же время являющаяся манифестом всего творческого метода Московской школы нового кино, -убежден председатель отборочной комиссии кинофестиваля Борис Нелепо. - Деятельность этой школы, основанной Дмитрием, близка эстетике нашего фестиваля: в короткометражном и российском конкурсе вы можете увидеть многие из работ, снятых его учениками. Напомню, что это была единственная картина, представлявшая Россию на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

Вице -президент фестиваля Мария ЗвереваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сюжету фильма, заместитель главного инженера завода, 28-летний Георгий Месхи становится свидетелем убийства известного вратаря. Этот факт переворачивает его жизнь вверх тормашками. Он приходит на панихиду убитого вратаря и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого. Вернувшись домой, он звонит в полицию, но услышав голос дежурного, бросает трубку. Изо дня в день, он возвращается на место преступления. Увиденное убийство становится его наваждением.

Но вернёмся к другим победителям киносмотра.

Второй приз «Серебряная тайга» (и 300 000 рублей) улетел в Швейцарию, к фильму «Птичий остров».

А «Бронзовая тайга» (100 000 рублей) досталась испанской картине «Зумирики».

Большая часть фильмов в программе киносмотра – мировые премьеры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Специальный диплом международного жюри вручили канадскому фильму «Двадцатый век», режиссер Мэтью Рэнкин.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «За деликатную работу с памятью о государственном терроре» присуждён испанской картине «Долгая ночь».

Приз за лучший российский дебютный «Цветы таежной надежды» вручили скандальной картине Ксении Ратушной «Аутло», которая напичкана весьма откровенными и порой очень жестокими сценами.

Специальный диплом жюри «За режиссерскую зрелость и интеллектуальный диалог со зрителем» получил фильм «Сделать как надо», режиссера Игоря Полевичко.

Приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме» получил Денис Крюков за фильм «Этюд # 2», режиссера Андрея Бурмистрова. А за лучшую женскую роль наградили Валерию Репину за фильм «Сделать как надо», режиссера Игоря Полевичко.

Приз «За лучшую операторскую работу» в конкурсном или внеконкурсном российском фильме получил Геворг Маркосян за фильм «Аутло».

Специальный приз за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме вручили режиссёру «Аутло» Ксении Ратушной.

Приз Зрительских симпатий «Золотая тайга» достался фильму «Экспедиция».

Среди короткометражек главный приз «Золотая тайга – короткий метр» завоевал «Год белой луны», режиссер Максим Печерский.

«Серебряная тайга – короткий метр» «За визуальный стиль» получила картина «Солнышко в руках», режиссер Юрий Кропачев.

Диплом жюри конкурса «Дебют-короткий метр» «За самобытное осмысление современной реальности» отправился картине «PROTOCORBA», режиссера Кирилла Хачатурова.

Диплом за лучший зарубежный фильм для детей и юношества получил фильм «Бори», режиссера Кима Джинью (Южная Корея).

Диплом за лучший европейский фильм по итогам решения профессионального жюри Европейской ассоциации детского кино был вручен картине «Прочь», режиссеру Гинтс Зилбалодису (Латвия).